Robin van Persie heeft zojuist op het trainingskamp in Spanje bekend gemaakt dat Sem Steijn niet meer de aanvoerder van Feyenoord is. Hij heeft nu besloten om Timon Wellenreuther voor de rest van het seizoen aanvoerder te maken.

Sem Steijn werd eerder dit seizoen aanvoerder van Feyenoord, nog zonder een wedstrijd gespeeld te hebben. Deze beslissing van Robin van Persie leidde direct tot veel kritiek, omdat Quinten Timber daarvoor de aanvoerdersband had endie rol naar behoren uitvoerde. Steijn kende een goede start na zijn overstap van FC Twente. Daarna kende hij een mindere periode en werd hij tegen PSV zelfs gepasseerd, dat terwijl hij aanvoerder was op dat moment.

Aanvoerdersband

Vanaf dat punt was de aanvoerdersband een groot punt van discussie bij de Rotterdammers, waar Anis Hadj Moussa en Givario Read overigens wel tweede en derde aanvoerder blijven. De eerste aanvoerder wordt dus Timon Wellenreuther. De Duitse doelman droeg in de laatste wedstrijd van 2025 ook al de aanvoerdersband, in het 1-1 gelijkspel tegen FC Twente. " Ik ben er heel trots op. Nee, ik heb nog niet met Sem Steijn gesproken. Dat gaan we hier nog doen", zei Wellenreuther vandaag al tegen Rijnmond Sport.

Feyenoord hervat aanstaande zondag de VriendenLoterij Eredivisie met een duel met sc Heerenveen, met dus Wellenreuther als aanvoerder. Timber komt nog altijd niet in het rijtje voor om dezelfde reden als eerder dit seizoen: zijn contract loopt nog altijd af. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt.

Dalende lijn

Steijn kwam met veel bombarie naar De Kuip, maar de Eredivisie-topscorer van vorig jaar staat momenteel op 6 doelpunten in Rotterdamse dienst. Bij Feyenoord wordt hij in de eerste seizoenshelft vaak gepasseerd in topduels. Ook bij het verlies tegen Ajax speelde Steijn niet. Door een opgelopen hamstringblessure miste hij de laatste duels van 2025 en was hij er ook niet bij toen Feyenoord uit de Eurojackpot KNVB Beker vloog tegen Heerenveen.

Oranje

Op 7 september maakte hij nog wel zijn debuut in Oranje, maar lijkt hij sindsdien weer uit beeld te zijn verdwenen bij bondscoach Ronald Koeman. Een plekje in de WK-selectie zit er voor de 24-jarige aanvallende middenvelder voorlopig niet in.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

