Het was een enerverend jaar voor Feyenoord, waarin halverwege het vorige seizoen een trainerswissel plaatsvond. Robin van Persie keerde terug bij 'zijn' Feyenoord en maakt daar aan het eind van het jaar ook moeilijke tijden mee. Toch waren er ook euforische momenten in Rotterdam, vooral in de Champions League. Bas van Noortwijk blikt terug op het seizoen: "Helaas blijft het laatste meestal hangen..."

Het jaar van Feyenoord begon met rumoer rondom en de trainer en eindigt daar ook mee. Begin dit jaar stond Brian Priske onder druk vanwege de tegenvallende prestaties bij Feyenoord, terwijl Van Persie richting het einde van het jaar ook een mindere tijd kent met Feyenoord.

Trainerswissel

Bas van Noortwijk, zelf jarenlang teammanager geweest bij de club, weet als geen ander hoe lastig zo'n periode kan zijn. Al helemaal als het leidt tot een ontslag. "Een trainer die tussentijds ontslagen wordt, is nooit fijn. Dan wordt het lastig werken. Er komt dan een andere werkwijze, de nieuwe trainer moet wennen, je moet gewoon veel aanpassen. Dus zo'n vertrek is nooit positief, dat is in de loop der jaren wel gebleken", zegt hij over het vertrek van Priske.

Hij vindt het lastig inschatten of het vertrek van Priske nou wel terecht was, maar afgaande op bepaalde geluiden die hij hoort wil hij wel de problematiek uitleggen. "Als er naar buiten komt dat de trainersstaf niet functioneerde, of niet op één lijn zat, dan wordt het een probleem. Dat voelen voetballers namelijk feilloos aan. Die voelen wel wanneer het wringt."

Geweldig Champions League-duel

Toch herinnert Van Noortwijk zich ook mooie momenten zoals de mooie resultaten in de Champions League van Feyenoord. "Het gelijke spel tegen AC Milan (waardoor de knock-outfase werd gehaald, red.) was geweldig. In Europa ging het gewoon goed dat seiozen, daar werden aansprekende resultaten gehaald. Dat spel kan natuurlijk niet ineens weg zijn", hoopt hij op voorspoed bij het huidige Feyenoord. "Niet alles was negatief dit jaar, alleen blijft helaas de laatste periode het meest hangen", vertelt hij.

Dan wendt hij zich tot de periode dat Van Persie de boel overnam bij Feyenoord. "Wat ik daarvan herinner is dat hij eerst niet gekozen werd vanwege weinig ervaring. Toen is hij een korte periode bij Heerenveen gaan trainen en toen was de ervaring er ineens wel. Dan waag ik te betwijfelen, maar dat hij het wel kan daar twijfel ik niet aan. Hij heeft een bepaalde manier van werken en daar moeten de spelers ook nog aan wennen. Hij is een topvoetballer geweest en die vinden soms zaken heel normaal, wat een andere speler niet direct begrijpt." Dat heeft ook tijd nodig, vindt de oud-teammanager.

Opleven onder Van Persie

Van Noortwijk zag Feyenoord even opleven onder Van Persie het vorige seizoen: "Daar was niks mis mee, maar het zit ook weleens tegen natuurlijk, zoals nu. En dat leer je niet op de cursus in Zeist. Ik denk dat hij er uiteindelijk wel mee om kan gaan. Op een moment ga je toch analyseren met de hele staf en die discussie moet je met elkaar aan gaan. Als je allemaal mensen in de staf bij je hebt die het allemaal met je eens zijn, moet je ze eruit schoppen. Maar zijn staf geeft wel tegengas", durft Van Noortwijk te stellen.

Aanvoerderswissel

Toch heeft ook Van Noortwijk kritiek op bepaalde keuzes van Van Persie. "Ik heb weleens gezegd: vergis je niet in de rol van een aanvoerder bij een club als Feyenoord. Er komt van alles op je af. Niet elke dag, maar er spelen meer dingen doordeweeks waar een aanvoerder mee belast wordt. Of je dan een speler die op dat niveau nog niet gespeeld heeft, of je die dan aanvoerder moet maken… heb ik mijn twijfels over", vertelt hij.

"Dat heeft niks met Steijn te maken. Volgens mij is Steijn een prima speler die je goed kan gebruiken en een boel doelpunten kan maken. Maar om hem nu al daarmee te belasten, dat weet ik niet. Als hij het mij gevraagd had, dan zou ik dat niet doen."

Slecht slot

Tot slot bespreekt Van Noortwijk het slot van dit kalenderjaar, waar er weer onrustige tijden heersen bij Feyenoord. Van Persie begon uitstekend aan de competitie maar kent nu een zware periode met 8 verliespartijen uit de laatste 11 duels. "Dat het nu erg tegenvalt, dat is duidelijk. Je komt er wel weer uit maar wat erboven blijft hangen zijn de vele blessures waardoor je ook één van de grote dingen je opstelling steedds verandert. Dat draagt niet bij tot de stabiele factor natuurlijk. Er zijn zoveel blessures en erg lang ook, niet van een weekje. Het zijn ook spelers die natuurlijk hard nodig hebt. Dat is voor een team lastig", stipt hij een probleem aan.

Hij hoopt dat Van Persie niet net als Priske de laan uitgestuurd gaat worden ondanks de tegenvallende prestaties. "Als het tegenvalt, ben je de kop van jut als trainer. Maar het blijft een feit dat je met zoveel blessures kampt, dan wordt het echt lastig. Anderzijds moet je dat ook zien te managen en spelers op tijd de ruimte geven om langer te blijven staan. Hij moet bepaalde spelers ook wat langer de tijd gunnen zich in het team te werken", geeft hij Van Persie als tip mee.

