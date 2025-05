Robin van Persie reageert op 'provocerende actie' van Feyenoorder: 'Ben geen coach die zegt: nooit meer doen'

PSV heeft het gat tot Ajax weer teruggebracht naar vier punten. De Eindhovenaren beleefden een zeer gemakkelijke avond tegen Fortuna Sittard en wonnen met 4-1. Het leek bij vlagen weer op vorig seizoen, waarin PSV het heel vaak erg makkelijk had in eigen huis. Uitblinker in het duel was Ivan Perisic, die voor het eerst een hattrick maakte in dienst van PSV.