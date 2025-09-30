Robin van Persie heeft afgelopen weekend het bloed onder de nagels bij Johan Derksen vandaan gehaald, zo stelt de altijd kritische ex-voetballer. De trainer van Feyenoord wond zich in het uitduel bij FC Groningen flink op en dat gedrag werd in Vandaag Inside op de bekende wijze geanalyseerd.

Voetbaljournalist Valentijn Driessen van De Telegraaf had volgens René van der Gijp een nieuw record gevestigd door in zijn maandagse column liefst vijf mensen af te fakkelen. "De zesde zou eigenlijk Van Persie worden, maar daar had ik geen ruimte meer voor", aldus Driessen.

Daarna maakte Derksen maar wat graag ruimte en tijd vrij om te fulmineren over de trainer van Feyenoord. "Ik heb me zo gestoord aan hem. Het is gebruikelijk dat je de bal terugschiet als de tegenpartij de bal uitschiet bij een blessure. Maar dat doe je niet als je twee minuten voor tijd 1-0 achterstaat."

'Hij gedraagt zich heel onvolwassen'

FC Groningen bevond zich in die positie en gaf de bal tot grote woede van Van Persie niet terug na een verkregen ingooi. "Dat is zo'n amateuristische gedachte. Gaat hij zo'n stampij lopen maken en tegen die trainer staan ouwehoeren. Sjonge jonge jonge. Hij gedraagt zich heel onvolwassen die Van Persie." Volgens de heren gingen de Feyenoorders ook wel erg vaak op de grond liggen met een zogenaamde blessure.

Van der Gijp vond het ook lachwekkend dat Van Persie zich zo opgewonden gedroeg tegen 'hele aardige man' Dick Lukkien, de trainer van FC Groningen. "Daar geeft Dick helemaal niks om", weet Derksen.

Ernstige blessure

De scheidsrechter van dienst tijdens FC Groningen - Feyenoord, Bas Nijhuis, wordt ook even op de hak genomen. Een fragment van een blessure van Feyenoord-speler Jeng wordt beoordeeld als 'goed gefloten'. Jeng scheurde zijn achillespees af zonder dat er iemand in de buurt was. Van der Gijp snapt wel dat Nijhuis het niet gezien heeft. "Kan gebeuren toch? Is niet zo erg." Volgens Derksen is er een trend aan de gang van voetballers die zich verstappen en dan geblesseerd raken.

Feyenoorder Malcolm Jeng is zondagavond geopereerd aan zijn rechteronderbeen. Dat meldde de Rotterdamse club maandag. Volgens Stade Reims, waar de Rotterdammers de 20-jarige Zweed van huren, gaat het om een gescheurde achillespees. Daardoor komt hij dit jaar niet meer in actie.