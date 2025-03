Robin van Persie worstelde met zijn imago bij Feyenoord: 'Velen zien mij nog steeds zo'

Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft veel geschiedenis bij de Rotterdamse club. Hij worstelde er met zijn imago, beleefde hoogtepunten en zette er zijn eerste stappen als coach. "Na de terugkeer bij Feyenoord zagen mensen pas echt hoe hij is als mens."

Helden Magazine blikt met Van Persie, zijn vrouw Bouchra en moeder José terug op zijn periodes bij Feyenoord. Hij maakte in 2001 zijn debuut voor het eerste elftal en speelde er tot 2004. Toen kwam er niet uit wat er in zat, vertelt de oud-voetballer.

“Velen zien mij nog altijd als de druktemaker die ik was bij Feyenoord", zegt de voormalig Oranje-international. Hij ging veel uit in Rotterdam en hield van gezelligheid. "Ik heb geworsteld met mijn imago van moeilijke jongen. Ik wilde laten zien dat ik een aardige gozer ben."

Daarmee is hij na een tijd gestopt, omdat hij erachter kwam dat het niet werkte. Na afloop van wedstrijden reageerde hij emotioneel. "Op de een of andere manier werd er vaak op de verkeerde knopjes gedrukt." Hij vertrok naar Arsenal. "Het werkklimaat daar was een verademing.”

Niet begrepen bij Feyenoord

Moeder José zag ook dat Feyenoord in het begin van de carrière van Van Persie niet de juiste match was. “Ze hebben Robin bij Feyenoord nooit echt begrepen, dat veroorzaakte de problemen", zegt ze. "Hij was heel zeker van zichzelf, maar dat mocht niet meer toen hij bij Feyenoord-1 speelde. Dat botste met de oude jongens."

Terugkeer

In 2018 keerde hij op 34-jarige leeftijd terug bij de club en won met Feyenoord de KNVB Beker. "Met de jaren zag ik dat rauwe randje vervagen. Na de terugkeer bij Feyenoord zagen mensen pas echt hoe hij is als mens", vertelt Bouchra over haar man, met wie ze in 2004 trouwde. "Ik kende die Robin al lang, die was er altijd al. Maar hij liet die Robin niet echt zien aan de buitenwereld."

Trainerscarrière

Zijn karakter heeft Van Persie te danken aan zijn moeder. "Vooral door haar ben ik wie ik ben. Zij heeft me altijd gestimuleerd, heeft me zelfstandig leren denken.” Zij was ook belangrijk voor de spits in zijn eerste stappen als trainer.

"Dat ik iemand iets wil leren, heb ik van mijn moeder", legt hij uit. José werkt namelijk als lerares. "Ik ben geduldig, maar op een gegeven moment moet het wel gebeuren."

Hij begon als jeugdtrainer in Rotterdam. In de zomer van 2024 kreeg hij bij Heerenveen de kans om zich te bewijzen als hoofdtrainer op het hoogste niveau. Al snel keerde hij terug bij Feyenoord, na het ontslag van Brian Priske.

