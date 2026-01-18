De druk op Robin van Persie neemt nog verder toe na de 4-3 thuisnederlaag van Feyenoord tegen Sparta. De Rotterdammers zitten in een ongekend slechte reeks en kregen tegen de stadgenoot zoals wel vaker in de slotfase de deksel op de neus.

Feyenoord leek in eigen huis af te stevenen op een 3-1 nederlaag, maar toen was daar ineens Shaqueel van Persie. De zoon van de Feyenoord-trainer leek met twee weergaloze doelpunten zijn vader toch nog een punt te bezorgen. Diep in de extra tijd ging het echter alsnog mis en maakte Sparta uit een counter de winnende goal. Voor Feyenoord betekende dat alweer de achtste nederlaag in veertien duels en dus ligt coach Van Persie enorm onder vuur in Rotterdam.

"Ik ben heel erg teleurgesteld dat we hem zo laat tegenkrijgen nadat we ons terugvochten in de wedstrijd", reageerde Van Persie na afloop bij ESPN. "Dan voelt het alsof de gifbeker helemaal leeg moet. Ik wil het niet over pech hebben, maar als je ziet hoeveel late goals we tegenkrijgen en op beslissende momenten, dan kun je je haast niet voorstellen dat je als team zoveel pech kan hebben. Maar dat ligt deels ook aan ons, in de keuzes die we maken op de cruciale momenten."

Van Persie legde ook uit hoe het kon dat er bij de 3-3 stand zo weinig Feyenoorders nog achterin stonden bij de beslissende counter van Sparta. "Dat had te maken met dat Timon (Wellenreuther, red.) ervoor koos om de bal lang te spelen, terwijl ik al minuten lang bezig was met Anis Hadj Moussa dat hij moest gaan zitten, alleen ik kon hem moeilijk bereiken. Hij had last van zijn hamstring, hij had kramp. Dan kan je doorgaan met het risico dat Timon hem lang speelt. Moussa kon niet meer en dan krijg je hem ook nog tegen. Dat hadden we ook kunnen voorkomen."

'Ik heb deze film al twintig keer afgedraaid'

De kritiek op Van Persie neemt natuurlijk alsmaar toe, maar daar lijkt hij zelf niet wakker van te liggen. "Ik heb deze film al twintig keer afgedraaid als speler, opgehemeld worden en weer afgebrand worden. Ik weet ook dat het weer gaat veranderen. Dus wat het met mij doet, die druk of al die meningenniet zoveel, omdat ik weet hoe het werkt. Wat me wel aan het hart gaat, is dat het slecht gaat met het team en dat we dat moeten omdraaien"

Van Persie benadrukte even later op de persconferentie dat hij geen reden ziet om op te stappen. "Ik zal de handdoek nooit in de ring gooien", zei hij. "Ik wil er alles aan doen om onze supporters weer trots te maken. We moeten er samen uitkomen. Er zijn voorbeelden van trainers die na een serie slechte resultaten moeten vertrekken. Maar er zijn ook voldoende coaches die het dan samen met hun spelers weer terugdraaien."

