Stuntspits Youssef El Kachati genoot ondanks gelijkspel van laatste wedstrijd bij Telstar: 'Je wordt hier gewaardeerd'

Youssef El Kachati is de man van het moment bij Telstar. Ook tegen Willem II (2-2) was de spits bij beide doelpunten betrokken. Ondanks dat hij gaat vertrekken bij Telstar is het een man op een missie. "Op een gegeven moment sta je in de finale. Dat had niemand kunnen dromen. Maar goed, je staat er wel en dan wil ik hem winnen ook."

Voor de verandering schoot Youssef El Kachati maar weer eens een doelpunt erin voor Telstar. De spits knalt ze met groots gemak binnen en is cruciaal voor Telstar in de play-offs. Maar dat is niet het enige waar hij van belang voor is. Hij wordt ook geroemd om zijn positiviteit. "Ik wil geen negativiteit. Want ik denk dat dat alleen maar invloed zal hebben op ons spel."

Het besef moet nog komen

El Kachati is ondertussen bezig met het praten met verschillende clubs, maar blijft gefocust op Telstar. "Ik heb één missie en dat was de play-offs halen. Die hebben we nu. Op een gegeven moment sta je in de finale. Dat had niemand kunnen dromen. Maar goed, je staat er wel en dan wil ik hem winnen ook." Daar heeft Telstar zondag de laatste kans voor.

Het besef waar hij met zijn teamgenoten mee bezig is, is nog niet echt ingedaald in de groep. "Het leven gaat zo snel", begint El Kachati na afloop tegen deze website. "Die wedstrijden gaan zo snel achter elkaar. Je hebt geen idee waar je mee bezig bent. En ik denk dat dat moment ooit wel zal gaan komen dat we gaan zeggen van hé gasten, wat we toen hadden geflikt is ongelofelijk."

'Het is mooi wat ik hier achterlaat'

Of Telstar nou promoveert of niet, heeft volgens hem geen invloed op zijn keuze. Dat is namelijk de club verlaten. "Maar hoe ik het hier afsluit, dat is wel erg belangrijk voor mij. Ik ga iedereen hier missen, want ze waarderen me hier en noemen mijn naam. Dat is mooi, wat ik hier achterlaat."

Bijzondere carrière

Het was een lange, bijzondere weg voor El Kachati tot de aanstaande transfer die hem te wachten staat. Hij begon in de Keuken Kampioen Divisie bij Sparta, moest weer terug naar de amateurs en bouwde zelf zo weer iets op.

Nu is hij 25 en staat hij voor een grote stap. "Ik heb altijd geloofd in mezelf en in mijn kwaliteiten. Ik kom van ver en dat is ook wel iets waar ik mijn kracht uit haal. Ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik kan scoren en maakt niet uit bij welke club of in welk systeem dan ook. Ik kan uitblinken en dat heb ik hier laten zien en dat hoop ik bij mijn volgende club ook te laten zien."

