Vleugelverdediger solliciteert naar basisplaats bij Oranje: 'Ik ben er klaar voor'

Jeremie Frimpong hoopt nog altijd vurig op een basisplek bij Oranje op het EK. De wingback bleef met Bayer Leverkusen ongeslagen door te winnen van AS Roma en hij hoopt dan ook dat zijn prestaties opvallen bij bondscoach Ronald Koeman.

Leverkusen pakte door goals van Florian Wirtz en Robert Andrich de zege in Rome. Voor de ploeg van Frimpong was het de 47e wedstrijd op rij dat er niet werd verloren. De Nederlander is dan ook nog altijd in zijn nopjes met het team waar hij in speelt. "Natuurlijk is dat heel fijn, 47 wedstrijden op rij niet verloren. We mogen niet te vroeg juichen, want we hebben nog best wel wat wedstrijden om te spelen de komende weken."

'Zat in ons hoofd'

Volgens Frimpong was er bij Leverkusen meer dan genoeg motivatie om van Roma te winnen. In 2023 werden de Duitsers in de halve finale van de Europa League uitgeschakeld, omdat ze met 1-0 ten onder gingen tegen de Romeinen. "Iedereen was vol gefocust vandaag. We wisten dat het een lastige wedstrijd zou worden in Rome. Vorig jaar hebben ze ons hier met 1-0 verslagen, dus dat nare gevoel zat bij iedereen wel in zijn hoofd. Iedereen had er zin in en daarom ben ik ook blij dat we hebben gewonnen. Met de kansen die ik heb gekregen had ik het team zeker kunnen helpen, maar ik denk dat ik gewoon vol moet blijven trainen."

Oranje

De goede prestaties van Frimpong zullen ook bij de bondscoach niet ontgaan zijn. Het duurde lang voor Koeman de vleugelverdediger opriep voor Oranje, maar inmiddels is hij een vaste waarde in de selectie. Een vaste basisplaats lijkt hij nog niet te hebben, maar Frimpong hoopt dat Koeman op het EK voor hem kiest. "Het is mooi om te horen dat het Nederlandse volk vindt dat ik moet spelen. Ik doe mijn best. Welk systeem de bondscoach ook zal gaan spelen, op elke positie ben ik er helemaal klaar voor. Mijn Nederlands gaat gelukkig ook de goede kant op."