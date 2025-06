Ronald Koeman schrikt van naam op spelerslijst na pijnlijk moment in het verleden: 'Ik zal maar niks meer zeggen'

Ronald Koeman treft als bondscoach van Nederland een land dat hem vroeger nog best pijn heeft gedaan: Malta. Door een bijzonder resultaat van Malta, werd voor de toen nog jonge Oranje-international zijn eerste eindtoernooi door de neus geboord. Een familie-lid van de hoofdrolspeler in dat verhaal, speelt dinsdag tegen Oranje. "Ik zal maar niks meer zeggen", besloot Koeman.

Nederland stond in 1983 op het punt zich te kwalificeren voor het EK in 1984. Ze hadden negentien punten verzameld tijdens de kwalificatie en hadden tien doelpunten voorsprong op achtervolger Spanje. Dat zou genoeg moeten zijn om de eerste plaats te behouden en dus te kwalificeren voor het EK. In het team van Oranje speelde toen een jonge Ronald Koeman, die op zou gaan voor zijn eerste eindtoernooi als international.

Monsterscore

Het liep allemaal anders. Spanje speelde een wedstrijd tegen Malta en zette een historische, klinkende zege op papier. Ze wonnen met 12-1 van Malta, waardoor het tien doelpunten verschil van Oranje als sneeuw voor de zon verdween. Doelman John Tonello, destijds keeper bij Malta, wordt daar nog altijd pijnlijk aan herinnerd. Koeman geeft desgevraagd aan dat het niet meer een zure nasmaak geeft, het EK daarop werd nota bene de titel gepakt.

Bekende naam

Maar toch viel hem iets op toen hij de selectie van Malta bekeek. "Volgens mij heeft de keeper wel dezelfde achternaam. Is dat familie?", toen bevestigd werd dat het de zoon van de doelman is, schrok de bondscoach een beetje. "Oké. Ik zal maar niks zeggen", lacht hij vervolgens.

Het hele voorval zal genoeg motivatie moeten zijn voor het huidige Nederlands elftal om een grote score neer te zetten. Koeman eiste van zijn ploeg dat ze ook tegen de kleinere tegenstanders de scherpte aanhouden als die ze tegen Spanje wel wisten op te brengen. Dat was tegen Finland niet helemaal gelukt.

90 minuten scherpte

"Daar hebben we het uiteindelijk over gehad. Als je zelf gevoetbald hebt dan heb je ook best wel begrip voor sommige wedstrijden die dan zo verlopen naar snelle voorsprong", doelt hij op het missen van wat scherpte na een sterk begin. Dinsdagavond in Groningen is dus een nieuw moment om wél die volle 90 minuten een show tentoon te stellen.

Hij verwacht dat de fans invloed zullen hebben: "Als je thuis speelt voor eigen publiek, dat stimuleert natuurlijk ook nog meer om dat dan wel te brengen. Hopen dat we daarvan geleerd hebben, want je probeert toch ieder wedstrijd het maximale uit de wedstrijd te halen. En we hebben een goede groep en we kunnen daarin wisselen en frisheid te brengen. Dus daar heb ik wel alle vertrouwen in."

