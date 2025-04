Ruud van Nistelrooij onthult bijzondere inspiratie voor naam van zijn zoon

Oud-voetballer en Leicester City-trainer Ruud van Nistelrooij heeft onthuld waar hij inspiratie voor de naam van zijn zoon vandaan haalde. De 17-jarige Liam, die onlangs tekende bij PSV, is vernoemd naar een overleden oud-teamgenoot van Ruud.

De trainer speelde van 2001 tot 2006 bij Manchester United en groeide daar uit tot clubicoon. Hij speelde 150 wedstrijden en scoorde daarin 95 keer. Een teamgenoot bij de Premier League-club maakte indruk op de 48-jarige Van Nistelrooij.

Overleden teamgenoot

De Ierse voetballer Liam Miller speelde in 2004 bij de ploeg. Van Nistelrooij herinnerde hem zich goed toen zijn zoon in 2008 geboren werd. "We speelden met Liam bij United", vertelt hij in The Overlap.

Daar haalde hij inspiratie uit. "Ik onthield de naam en vond het heel mooi", onthult Van Nistelrooij. Dus vernoemde hij zijn zoon ernaar. Miller is inmiddels overleden. Hij stierf in 2018 aan alvleesklierkanker, vier dagen voor zijn 37e verjaardag.

PSV

Liam van Nistelrooij treedt in de voetsporen van zijn vader en tekende onlangs zijn eerste professionele contract bij PSV. Hij werd tot 2028 vastgelegd in Eindhoven. Zijn vader speelde daar ook, van 1998 tot 2001. Hij begon er ook zijn carrière als trainer.

Degradatie met Leicester City

Afgelopen jaar werd hij coach in de Premier League. Hij nam tijdelijk de rol over van Erik ten Hag als hoofdtrainer van United toen hij werd ontslagen. Daarmee maakte hij indruk en wilde Leicester City hem aanstellen als coach.

Hij wist het echter niet op de rit te krijgen bij de club en degradeerde zondag na een verloren duel met het Liverpool van Arne Slot (0-1) uit de Engelse competitie.

