Leicester-fans woest op Ruud van Nistelrooij na specifieke actie na duel met Liverpool: 'Je bent net gedegradeerd!'

Leicester City degradeerde zondag onder leiding van Ruud van Nistelrooij officieel uit de Premier League. De Nederlandse coach zorgde echter op twee momenten voor verbazing bij de fans. Zo was zijn reactie op de degradatie opvallend koel en ook zijn acties na de wedstrijd zorgden voor woede.

Na de 0-1 nederlaag tegen Liverpool viel zondag officieel het doek voor Van Nistelrooij en Leicester City. Door de zege van Wolverhampton Wanderers op Manchester United konden The Foxes niet meer op veilige plekken in de Premier League komen. Daardoor degradeert Leicester na een jaar alweer uit de hoogste divisie van het Engelse voetbal en ook het Premier League-avontuur van Van Nistelrooij zit erop.

Reactie

De reactie van Van Nistelrooij op de degradatie was achteraf nogal koel. Tegenover ViaPlay wordt gesteld dat hij teleurgesteld moet zijn. Eerst moet de coach meerdere keren vragen waarom hij dan teleurgesteld is, maar uiteindelijk snapt hij de vraag. Dat is niet van vandaag, toch? Wij zijn blijven vechten, dat doen we nog steeds. Dat zie je aan vandaag, aan de prestatie die we leveren en de manier waarop we ons presenteren.""

Voor Van Nistelrooij was het ook wel duidelijk dat zijn doelstelling, handhaving in de Premier League, misschien niet gehaald kon worden. "We wisten al weken dat het extreem moeilijk zou zijn om erin te blijven. Daar hebben we ons nooit bij neergelegd, maar het is niet een abrupt einde, dat je dat vandaag ineens voelt aankomen en er helemaal van slag van bent. Je ziet het langzamerhand aankomen, en nu is het definitief. Dat zie je aankomen en dat is zeker teleurstellend."

🗯️ “𝑾𝒆 𝒘𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏 𝒂𝒍 𝒘𝒆𝒌𝒆𝒏 𝒅𝒂𝒕 𝒉𝒆𝒕 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒆𝒆𝒎 𝒎𝒐𝒆𝒊𝒍𝒊𝒋𝒌 𝒛𝒐𝒖 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏”



Ruud van Nistelrooij reageert na de nederlaag van Leicester tegen Liverpool 😔 pic.twitter.com/tReliGQRew — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 20, 2025

Knuffels

Ook Van Nistelrooij zijn acties direct na het laatste fluitsignaal kunnen niet op goedkeuring van de fans rekenen. Voordat de trainer de meegereisde supporters bedankte, besloot hij eerst Liverpool-trainer Arne Slot en de spelers van de tegenpartij te bedanken. Dit schoot bij de Leicester-fans in het verkeerde keelgat.

'Leicester is net gedegradeerd en Van Nistelrooij loopt gewoon rond met een enorme grimas op zijn gezicht', concludeerde een supporter toen hij de coach zag na het laatste fluitsignaal. 'Van Nistelrooij aan het lachen en grapjes aan het maken met de spelers van Liverpool, je bent net gedegradeerd hè?'

RUUD VAN NISTELROOY HAS WON 8 POINTS IN 20 GAMES WITH LEICESTER CITY. pic.twitter.com/PPozhM4RnB — The Screenshot Lad (@thescreenlad) April 20, 2025

