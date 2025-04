PSV-trainer Peter Bosz zorgt voor grote hilariteit op persconferentie: 'Dan denk ik wat zeg je nou allemaal?'

Peter Bosz kreeg de lachers op zijn hand tijdens de persconferentie van PSV richting FC Twente. De trainer was aan het voorbeschouwen op het duel met Twente en praatte zijn eigen mond een beetje voorbij. Hij stond zelf ook verbaasd van wat hij zei: "Ik zeg nu ook maar wat, als voorbeschouwing", lachte hij.

Een bomvolle persconferentie was het voor Peter Bosz waar genoeg te bespreken was. Jerdy Schouten ligt er voor de rest van het seizoen uit, vanwege een operatie, Sergino Dest is er nog altijd niet bij en ook moest hij wat kwijt over de bekerfinale waar Go Ahead Eagles won.

Een ploeg waar hij voor heeft gespeeld vroeger. "Maar daar denk ik niet meer aan. Ik heb er als voetballer ook die keer gestaan, dus je weet hoe het eraan toe gaat. Als trainer ook met Heracles meegemaakt. Zeker als je erna wint hoe dat gevoel is, dat is bijzonder."

Mauro Jr.

Ook was natuurlijk Mauro Jr. gesprek van de dag. Hij tekende dinsdag een contract tot 2029 bij PSV. Bosz was daar ook enorm blij mee. "Ik vind het een geweldige speler aan de bal en hij heeft gif in zijn donder. Dat heeft een elftal nodig en dat laat hij ook elke week zien. Blij dat hij bij PSV is gebleven." Op de training heeft Bosz er dan ook weleens een grapje over gemaakt, dat hij vond dat het wel lang duurde tegen Mauro. "Dat doe je natuurlijk, maar ik weet ook dat ik verder daar helemaal geen invloed op heb."

'Wat ben ik allemaal aan het zeggen?'

Dan is er op zo'n persconferentie natuurlijk ook nog tijd om vooruit te blikken op de aanstaande wedstrijd. In dit geval een pittig duel donderdagavond bij FC Twente-uit. "Twente een van de moeilijkere uitwedstrijden in het seizoen is. En dat ze nu in een mindere fase zitten, dat is waar. Maar wellicht voor hun is dat juist lekker om dan tegen een topploeg te spelen. Omdat dan die druk misschien niet bij hun ligt, maar wellicht bij ons."

Op het moment dat hij de laatste zin had uitgesproken, schoot de PSV-trainer in de lach. "Ik zeg nu ook maar wat. Als voorbeschouwing", grapt hij. "Dit zijn de bekende praatjes vooraf. En terwijl ik aan het praten ben, denk ik, wat ben je allemaal aan het zeggen?"

Vrije periode

Het is interessant om te kijken hoe PSV voor de dag komt tegen Twente, dat in mindere vorm steekt. Beide hebben een lange periode vrij gehad richting dit duel. Iets waar Bosz niet zo blij mee was. "Als je eindelijk een wedstrijd speelt zoals je je ploeg graag ziet spelen, tegen Almere. Dan wil je gelijk door. En we zijn natuurlijk ook gewend bij deze club om iedere drie dagen eigenlijk te spelen. Dus wat mij betreft had het dan deze keer door mogen gaan. Maar goed, het is wat het is en we hebben dus dan ook maar even genoten van die dagen."

