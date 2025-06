Jong Oranje maakt zich op voor de halve finale van het EK tegen Engeland. Ruim achttien jaar geleden was dat het decor voor een historische penaltyreeks, waarna Jong Oranje zelfs het toernooi won. De huidige generatie weet er niks van, die halve finale in 2007. Zij willen op hun eigen manier historie schrijven. “We kunnen laten zien aan Nederland wat we waard zijn”, zegt Ryan Flamingo hongerig.

De verdediger/middenvelder zal de eerste zijn om te bekennen dat Jong Oranje nog niet geleverd heeft wat het zou moeten leveren. Toch bereikten ze de halve finale na een knappe overwinning op Portugal. Lang was er niet om daar bij stil te staan, want een paar uur na het fluitsignaal stond de andere kwartfinale te beginnen: Jong Spanje-Jong Engeland. Flamingo omschrijft dat ze met het team direct naar die wedstrijd keken.

“Engeland was ook echt goed. Spanje kan altijd goed voetballen, maar zij kwamen wel erg snel voor. Toen wist ik wel dat het Engeland zou worden.” Zo konden zij al snel terug in hun geheugen graven naar november 2024. Toen speelde Jong Oranje ook al tegen Engeland.

Jude Bellingham-show in Almere

Waar de wedstrijd toen in het teken stond van Jude Bellingham op de tribune in Almere, vergeet men wellicht al snel dat Oranje toen verdienstelijk gelijkspeelde tegen de Engelsen. “Wij waren eigenlijk veel beter die wedstrijd”, vertelt Flamingo. “Het was zonde dat het 1-1 werd, want we hadden de betere kansen.”

Hij weet in ieder geval wat hen te doen staat. “Precies hetzelfde laten zien als wat we tegen Portugal op de mat hebben gelegd. Diezelfde energie, we weten nu wel dat we nooit moeten opgeven.” Hij doelt erop dat Oranje zelfs met een rode kaart én een penalty tegen alsnog een ronde verder kwam. “Je kan altijd nog winnen.”

Geschiedenisles

Herinneringen aan de lange, en zinderende strafschoppenserie van Jong Oranje in 2007 heeft de PSV’er niet. Het record op een eindtoernooi van 32 penalty’s in een serie is hem niet bekend. “Ik hoop ook niet dat wij dat krijgen, anders wordt het weer zwaar en heel erg laat”, zegt hij met een knipoog. “We willen het gewoon in 90 minuten klaren.”

Dat heeft ook een beetje te maken met de eerste wedstrijden van Oranje op het EK. Ze ontvingen veel kritiek op de speelwijze, bepaalde spelers gaven niet thuis en er werd vooral haast niet gescoord. Toch lijkt Oranje volgens Flamingo te groeien in het toernooi. “We moeten aan Nederland laten zien wat we kunnen en waard zijn”, begint hij. “Dat hebben we de eerste twee wedstrijden niet gedaan, dus we kunnen hen het tegendeel bewijzen. We waren favoriet toen we ons foutloos kwalificeerden. Nu moeten we laten zien dat we de beste zijn.”