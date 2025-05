Drama voor Ryan Gravenberch: rode kaart gooit roet in kampioensfeest Liverpool

Het had de bekroning moeten worden van een sterk seizoen, maar voor Ryan Gravenberch eindigde de slotdag in mineur. De middenvelder van Liverpool kreeg in de tweede helft van het duel met Crystal Palace een directe rode kaart en zag zijn kampioensfeest op Anfield vroegtijdig stranden. De ploeg van Arne Slot wist met tien man nog wel een nederlaag te voorkomen dankzij een late treffer van Mohamed Salah: 1-1.

Liverpool, dat al een maand geleden kampioen werd, stond op een zonovergoten Anfield klaar voor een feestelijke seizoensafsluiting. De tribunes kleurden rood, de schaal lag klaar, en het publiek was gekomen voor een show. Met zelfs Jürgen Klopp weer op de tribune, luidkeels meezingend met You’ll Never Walk Alone. Maar het duel tegen FA Cup-winnaar Crystal Palace verliep allerminst zoals gehoopt. De bezoekers toonden zich fel, scherp in de duels en profiteerden al vroeg van een fout achterin bij Liverpool.

Na ruim twintig minuten was het Conor Bradley die op eigen helft slordig balverlies leed. Palace-linksback Tyrick Mitchell schakelde snel en vond Ismaïla Sarr in de zestien. De Senegalese aanvaller schoof beheerst de 0-1 binnen. Het was een tik voor Liverpool, dat moeite had om het ritme te vinden.

Voorganger Arne Slot zingt vol emotie mee op Anfield, stadion getuige van uniek moment Liverpool Liverpool is de laatste competitiewedstrijd van het seizoen in een feeststemming begonnen. De kampioensschaal wordt pas na het laatste fluitsignaal uitgereikt, maar op en rond Anfield is het feest al in volle gang. Met volle tribunes, luid gezang en een hoofdrol voor zowel Arne Slot als zijn voorganger Jürgen Klopp is de middag tegen FA Cup-winnaar Crystal Palace nu al onvergetelijk.

Smet op glansrijke seizoen van Ryan Gravenberch

Liverpool had het moeilijk: het spel oogde slordig en echte kansen bleven lang uit. Op het middenveld probeerde Gravenberch nog lijn in het spel te brengen, maar hij zou uiteindelijk vooral zelf het verhaal van de wedstrijd worden. De 22-jarige groeide dit seizoen uit tot vaste waarde onder Slot en werd onlangs terecht uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

In de 68e minuut ging het echter mis. Als laatste man op de middenlijn verspeelde Gravenberch de bal en probeerde hij zijn fout te herstellen. Daarbij haalde hij Daichi Kamada hard onderuit. De scheidsrechter twijfelde niet en trok rood. Voor Gravenberch betekende het het abrupte einde van een verder glansrijk seizoen. Zijn bijdrage aan het kampioensjaar was groot, maar op deze dag kwam het grote feest voor de Nederlander vroegtijdig tot een einde.

Mohamed Salah laat zich wederom gelden

Toch gaf Liverpool zich niet gewonnen. Ondanks de ondertalsituatie bleef de ploeg aandringen en werd dat in de 85e minuut beloond. Na een snelle aanval over links stond Mohamed Salah weer eens op de juiste plek om de 1-1 binnen te tikken. De Egyptenaar maakte daarmee zijn 29ste doelpunt van het seizoen. In combinatie met zijn 18 assists is hij nu goed voor 47 directe betrokkenheden bij doelpunten in dit Premier League-seizoen. Daarmee evenaart Salah een record dat tot nu toe alleen op naam stond van Andy Cole (1993/94) en Alan Shearer (1994/95).

Salah had dat record graag nog gebroken, maar daar was niet voldoende tijd meer voor, net zoals er voor Liverpool te weinig tijd was om de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken. Daardoor eindigt het seizoen met vier wedstrijden op rij zonder overwinning, al zullen ze op Anfield daar op deze feestelijke dag niet lang bij stilstaan.

Vriendin deelt geweldig nieuws voor topvoetballer Ryan Gravenberch: 'Zo trots op jou!' Ryan Gravenberch (23) heeft met Liverpool een geweldig seizoen beleefd. Het leidde zelfs tot de Engelse landstitel. De middenvelder heeft ook een individuele prijs te pakken: de voormalig Ajax-speler is uitgeroepen tot beste jonge speler in de Premier League.

Afscheid van Trent Alexander-Arnold

In de tweede helft kreeg Trent Alexander-Arnold nog 45 minuten speeltijd, goed voor zijn 354ste en laatste optreden in het shirt van The Reds. De 26-jarige rechtsback vertrekt transfervrij naar Real Madrid en sluit begin juni al aan bij het WK voor clubs in de Verenigde Staten, waar hij zal spelen onder Xabi Alonso. Zijn wissel werd met applaus ontvangen, al is zijn populariteit bij een deel van de fans bekoeld sinds zijn aangekondigde vertrek.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.