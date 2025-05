Arne Slot jaagt op Bundesliga-sensaties: 'Er zijn niet veel spelers die ons beter kunnen maken'

De Duitse spelmaker Florian Wirtz is het hoofddoelwit geworden van trainer Arne Slot. Volgens BBC heeft Liverpool contact gelegd met Bayer Leverkusen voor de aanvallende middenvelder. Liverpool zou ook interesse hebben in diens teamgenoot Jeremie Frimpong.

Nu The Reds de Premier League-titel hebben, worden er alvast plannen voor volgend seizoen gesmeden. Slot vertelde de BBC dat ze "gek" zouden zijn als ze zich in de zomer niet zouden versterken. "Er zijn niet veel spelers die ons echt beter kunnen maken, maar die paar die dat wel kunnen, zullen we proberen te halen," voegde de Nederlandse coach eraan toe.

Transferrecord

De officiële onderhandelingen voor de Duitse international moeten nog beginnen, maar de transfersom zal naar verwachting meer dan 120 miljoen pond (ongeveer 143 miljoen euro) bedragen. Dit bedrag zou het Britse transferrecord van 107 miljoen pond (circa 127 miljoen euro) dat Chelsea in 2023 met Benfica overeenkwam voor Enzo Fernández, verpulveren.

Overstap naar de Premier League

Liverpool is niet de enige liefhebber voor Wirtz. Ook Bayern München heeft interesse. De Duitse kampioenen hadden zelfs al een mondeling akkoord bereikt met het jonge talent. Maar Liverpool zou te horen hebben gekregen dat Wirtz zich graag bij hen wil aansluiten. Duitse media melden dat hij een overstap naar Anfield Road verkiest boven Bayern München.

Deal met Bayern München?

Eerder deze maand meldde het Duitse Bild nog dat de deal tussen de Duitse kampioen en de 22-jarige middenvelder slechts een formaliteit zou lijken en een kwestie van tijd zou zijn. Het Duitse talent zou zelfs bereid zijn om te wachten tot de zomer van 2026 als de deal met Bayern München na dit seizoen niet door kan gaan.

Ook Manchester City had eerder interesse in de Duitse international, maar zou dat hebben laten varen, waardoor The Reds en de Rekordmeister de grootste kanshebbers zijn.

