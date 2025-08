SC Heerenveen gaat een bijzonder seizoen tegemoet. Ten opzichte van vorig jaar is vrijwel alles anders. Een hele selectie vertrok en een hele nieuwe werd aangetrokken. Er zijn maar een paar aanknopingspunten van vorig seizoen overgebleven. Nieuwe trainer Robin Veldman staat voor een grote uitdaging tijdens zijn eerste volledige seizoen als trainer.

Hij is één van de weinige bekende gezichten nog bij Heerenveen, waar maar liefst veertien spelers zijn aangetrokken. Andries Noppert en Luuk Brouwer zijn ook nog bekende gezichten bij het vernieuwde Heerenveen. Eén van de nieuwkomers die veel ervaring met zich meebrengt is Joris van Overeem, nadat zijn contract bij Maccabi Tel Aviv uitgediend was.

Geen brede bezetting

Verder kan Veldman bouwen aan een nieuw fris, elftal. Wel mist hij al direct Dylan Vente. De pas aangetrokken spits viel geblesseerd uit en het is te hopen dat het meevalt. Het is een spits die Heerenveen goed kan gebruiken. Maar het zorgenkindje lijkt toch achterin te zitten, zoals dat bij vrijwel de hele Eredivisie zo is. Sowieso is de bezetting bij Heerenveen nog niet heel breed.

Na wat transfers heeft Heerenveen bijvoorbeeld maar één iemand op de rechtsbackpositie na het vertrek van Denzel Hall. Oliver Braude is daarmee de enige rechtsback in de selectie, verder werd de plek ingevuld met linksbacks of andere verdedigers. Ook gezien de uitslagen van Heerenveen mag er nog wel aan de defensie gewerkt worden. Er werden veel doelpunten geïncasseerd.

Keepersdiscussie

Brengt ons direct op de keeperspositie. Daar is nogal wat discussie over binnen de club. Andries Noppert en Bernt Klaverboer hebben deze oefenperiode gestreden om een plek onder de lat. De trainer zegt er nog niet uit te zijn, maar het vermoeden is dat Noppert zal keepen. Wel is er twijfel of de doelman dit jaar wél een stabiele eerste keus kan zijn. Vorig jaar onder het bewind van Robin van Persie was dat niet het geval.

Heerenveen heeft Amourricho van Axel Dongen gehuurd van Ajax voor één jaar. Hij kan een interessante speler zijn voor de Friezen. Of hij gaat slagen in Heerenveen is nog maar afwachten, hij was vorig jaar lang geblesseerd en maakte dus weinig minuten. Daarvoor waren de verhalen over het jonge talent positief, dat kan zomaar eens een blijde verrassing zijn bij Heerenveen.

Voorspelling

Al met al wacht Heerenveen een spannend seizoen te wachten. Ook met het oog op de concurrentie die goede deals hebben gemaakt deze zomer. De grijze massa die vorig jaar plek 14 tot en met 8 bezette, lijkt alsmaar groter te worden en waarschijnlijk zal Heerenveen daar ook in vallen. Het doel moet dan ook zijn zo gauw mogelijk niet meer naar onder te hoeven kijken.

