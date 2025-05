City-trainer Pep Guardiola geeft update over herstel van Erling Haaland: 'De behandeling zou zes weken duren...'

Pep Guardiola heeft een update gegeven over Erling Haaland, die sinds eind maart niet beschikbaar is voor Manchester City door een enkelblessure. De topspits raakte geblesseerd in de kwartfinale van de FA Cup tegen Bournemouth, maar Guardiola is positief over zijn herstel. De manager liet weten dat de situatie van Haaland zich in de goede richting ontwikkelt.

Haaland lijkt goed op weg om snel weer beschikbaar te zijn voor Manchester City. De Noorse spits raakte eind maart geblesseerd aan zijn enkel, maar volgens Guardiola verloopt het herstel voorspoedig.

"De behandeling zou zes weken duren, maar we zitten nu tussen week vier en vijf", zei de succesvolle City-trainer. "Haaland heeft de afgelopen dagen gedeeltelijk meegetraind en zijn situatie verbetert. Hopelijk kan hij er snel weer bij zijn."

Terugkeer van Haaland cruciaal voor City

Zijn afwezigheid is merkbaar voor City, aangezien Haaland dit seizoen 30 doelpunten heeft gescoord in 40 wedstrijden. De terugkeer van de topspits is dan ook een belangrijke stap voor het team, niet alleen in de Premier League, maar ook voor de aankomende FA Cup-finale tegen Crystal Palace op 17 mei.

Haaland zelf heeft aangegeven er alles aan te doen om op tijd fit te zijn voor de finale van de FA Cup. De 24-jarige spits is vastbesloten om zijn steentje bij te dragen aan de laatste belangrijke wedstrijden van het seizoen. Guardiola benadrukt echter dat het herstel de hoogste prioriteit heeft, zodat Haaland niet te snel terugkeert en zijn enkelblessure verergert.

Topvoetbal in Europa

Naast de situatie van Haaland sprak Guardiola ook zijn waardering uit voor de recente Europese topwedstrijden. De halve finale tussen Barcelona en Inter Milan, die eindigde in een spectaculaire 3-3, werd door Guardiola geprezen als één van de mooiste wedstrijden van het seizoen. "Dit soort wedstrijden zorgt ervoor dat het voetbal blijft groeien", zei Guardiola. "De stadions zullen nooit leeg zijn als we dit soort topvoetbal blijven zien."

Guardiola prees ook de prestaties van Inter Milan onder coach Simone Inzaghi. "Ze zijn sterk, vooral in de omschakeling en ze hebben een uitstekende verdediging", aldus de 54-jarige Spanjaard.

FA Cup kan seizoen enigszins redden

Met de terugkeer van Haaland in zicht, heeft Manchester City nog enkele spannende weken voor de boeg. De laatste wedstrijden van het seizoen zullen bepalen of City nog prijzen kan veroveren, met de FA Cup-finale tegen Crystal Palace voor de deur.

Hoewel Liverpool al kampioen is geworden en City eerder werd uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid, kan de FA Cup het seizoen nog enigszins redden. Guardiola hoopt dan ook dat Haaland snel fit is om het team te versterken en een belangrijke rol te spelen in de jacht op de laatste prijs van het seizoen.

