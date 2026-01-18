Na de euforie van het EK 2017 met de Oranje Leeuwinnen volgde voor Shanice van de Sanden een periode van onrust en twijfels. De vleugelaanvaller verdween uit de Nederlandse schijnwerpers en vond juist buiten de landsgrenzen ruimte om tot zichzelf te komen. In een openhartig interview met deze site erkent ze dat ze 'héél diep heeft gezeten'. "Ik ga het niet meer zo ver binnen laten komen, want dan ga je echt kapot."

Na het EK 2017 veranderde de rol van Van de Sanden bij Oranje en verloor ze tijdens het WK 2019 haar basisplek. De mentale druk werd zó groot dat ze zelf aan bondscoach Sarina Wiegman vroeg niet meer opgesteld te worden, mede door haar emotionele gesteldheid en de negatieve reacties van het publiek. Bij haar terugkeer naar PSV kwam dat opnieuw ter sprake. "Mijn vriendin (Tatjana Jempormiasse, red) besprak dat wel met me en vroeg: weet je het zeker? Er staan dan weer heel veel camera’s op je", zegt Van de Sanden tegen Sportnieuws.nl. "Ik sta heel anders in het leven, dus daar ben ik niet meer bang voor."

Aan de slag met mental coach

Kort nadat ze mentaal diep in de knoop zat, schakelde Van de Sanden de hulp van een mental coach in. "Ik ben héél erg goed aan de slag gegaan met een mental coach", zegt ze, waarbij ze aangeeft nu heel anders in het leven te staan. "We hadden vrijdagochtend een heel leuke meeting over ‘controle’. Het ging erover waar je controle over hebt en waarover je je druk moet maken. Over dingen van buitenaf heb je geen controle, dus daar moet je niet mee bezig zijn."

'Nog steeds heel gevoelig'

De ervaringen rond het WK 2019, gecombineerd met de lessen van haar mental coach, hebben haar zichtbaar gevormd. Inmiddels leidt ze een heel ander leven: met een partner en een tweede kindje op komst. "Maar alsnog ben ik nog steeds heel gevoelig. Ik kan wel dingen mee naar huis nemen, maar ik heb dat zó nauw ervaren. Daar heb ik wel écht van geleerd. Ik ga het niet meer zo ver binnen laten komen, want dan ga je echt kapot."

Bij PSV is Van de Sanden zich bewust van haar status en de verwachtingen die daarbij horen. "Dat kan best wel voor een bepaalde druk zorgen, omdat je toch weer terugkeert naar Nederland. Mensen verwachten wat van je, maar over het algemeen ben ik daar helemaal niet bang voor en heb ik dat gevoel ook nog helemaal niet gehad."

Toekomst als mental coach

Ook over haar toekomst na het voetbal denkt ze al na, al ligt die niet per se langs de zijlijn als trainer. "Ik denk eerder dat ik mental coach word. Ik heb zelf dus ook héél diep gezeten, dus ik vind het mooi om die druk bij bepaalde meiden weg te halen of juist om te zetten in kracht. Ik denk dat het mooi is als je zoveel ervaring hebt om dan toch in het vrouwenvoetbal te blijven", vervolgt Van de Sanden, die alles openhoudt. "Maar ik weet het écht nog niet. Bij mij kan alles", lacht ze.

Dat zoeken naar richting herkent ze ook bij anderen. "Daar heb ik het natuurlijk ook over gehad met Renate Jansen (die stopt na dit seizoen, red.). En dan zegt ze: Sjaan, ik denk dat ik eerst even tot rust moet komen voor alles wat ik heb meegemaakt. Je moet ook even een moment hebben en denken: oké, wat wil ik? In plaats van dat je voelt: ik moet meteen weer ergens aan de bak. Als je de mogelijkheid hebt dat het niet meteen hoeft…"

Stoppen is geen optie

Voorlopig is stoppen echter geen optie voor Van de Sanden. Met een contract van anderhalf seizoen en een optie kijkt Van de Sanden ambitieus vooruit. "Ik ben hier absoluut niet om af te bouwen. Ik ben fit en voel me goed, dus wil hier ook prijzen winnen", zegt Van de Sanden getergd. En Oranje? "Natuurlijk sta ik wel open voor het Nederlands elftal. Arjan (Veurink, red.) mag altijd bellen. Ik ben tevreden met alle prijzen die ik heb gepakt, maar ik wil er zeker nog meer pakken. Het WK is bijvoorbeeld de enige prijs die ik nog niet heb", zegt ze met een knipoog doelend op het WK 2027 in Brazilië.