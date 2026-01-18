Na elf jaar topvoetbal in het buitenland, prijzen met Oranje en een avontuur in Mexico keert Shanice van de Sanden terug naar Nederland. De pijlsnelle buitenspeler tekent bij PSV en doet dat in een periode waarin alles samenkomt: een groeiend gezin, een huwelijksaanzoek en het verlangen naar familie. In een openhartig gesprek vertelt ze over haar bewuste keuze. "Nu zien we ons dochtertje ook met de familie, dat is onbetaalbaar."

Van de Sanden kan terugkijken op een indrukwekkende carrière, die haar de afgelopen jaren langs topclubs als Liverpool, Olympique Lyon, VfL Wolfsburg, Pachuca en Deportivo Toluca voerde. "Ik heb een gesprek gehad met mijn zaakwaarnemer, waarin ik heb aangegeven dat ik graag terug wilde naar Nederland", verklaart Van de Sanden haar opvallende transfer naar PSV in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl. "Mijn tweede kindje is binnenkort op komst en ik vond het eigenlijk ook wel genoeg na elf jaar in het buitenland."

Quality time met partner

De 33-jarige voetbalster benadrukt dat de keuze ook voortkomt uit de behoefte aan quality time. "Ik had een onderbuikgevoel dat ik weer lekker dichtbij huis moest zijn. We zijn twee jaar lang alleen maar met z’n drieën geweest, ver van huis met een groot tijdsverschil. We hebben heel erg genoten, maar het is nu ook wel tijd voor onze relatie. Daar (in Mexico, red.) ga je niet zomaar je dochtertje ergens naartoe brengen, dus dat hebben we ook niet gedaan. Nu zien we ons dochtertje ook met de familie, dat is onbetaalbaar."

De datum 22 december heeft voor haar een speciale betekenis. Op die dag werd haar contract bij PSV bekend én vroeg ze haar partner Tatjana Jempormiasse ten huwelijk. "Zes jaar geleden was onze eerste date ook op die datum. Het is een speciale datum, maar het is puur toeval dat het dit jaar een dag vol hoogtepunten was. Ik had het al gepland dat ik haar ten huwelijk zou vragen", lacht Van de Sanden. En hoe heeft ze haar partner ten huwelijk gevraagd? "In Amsterdam op een bootje, lekker met z’n tweeën. Het was een fantastische dag."

Echte voetbalvrouw

De Brabantse is een échte voetbalvrouw, die Van de Sanden al twee jaar lang achterna reist waar ze ook naartoe gaat: Liverpool, Pachuca, Deportivo Toluca en nu PSV. "Ze had het ook prima gevonden om in Mexico te blijven, daar laat ze mij heel erg vrij in. Ze heeft gewoon gezegd: nu kun je nog voetballen, maak er wat moois van. Daar ben ik haar heel dankbaar voor."

Het stel heeft inmiddels zo’n zes jaar een relatie, maar pas sinds ruim twee jaar trekken ze echt samen de wereld over. "Ze heeft twaalf jaar gewerkt met kinderen, maar toen ik bij Liverpool voetbalde heb ik haar gevraagd of ze haar werk opzij wilde zetten. We wilden geen relatie op afstand, dan ga je voor kinderen en dan wil je sowieso gewoon samen zijn. Nu hebben we onze balans en draai gevonden."

Afstand moeilijk?

Elf jaar in het buitenland bij topclubs als Olympique Lyon, VfL Wolfsburg en Liverpool: was dat niet zwaar? "Nee, eigenlijk niet", gaat Van de Sanden verder. "Ik ben wel een gemakkelijk persoon, hoor. Ik kan heel erg goed op mezelf zijn. Ik ben vier jaar lang heel veel alleen geweest. Ik vind het eigenlijk ook gewoon mooi: ik pak hier en daar gewoon wat levenservaring mee als voetballer."

Toch waren er momenten die haar raakten. "Dat zijn vooral die kleine momenten, zoals verjaardagen. Als ik het als enige miste, dan vond ik het niet erg. Alleen nu vierden we de eerste verjaardag van mijn dochter met z’n drieën. Het maakt niet zoveel uit, maar tóch. Later wil je als herinnering dat je tegen haar zegt: oh ja, hier een foto met oma toen werd je één jaar", zegt Van de Sanden, die daarmee doelt op het feit dat zulke momenten samen met de familie gevierd moeten worden.

Prettig om terug te zijn in Nederland

De terugkeer naar Nederland kwam voor velen als een verrassing. Zelfs teamgenoten en familieleden wisten van niets. "Ik wilde het zo klein mogelijk houden", legt Van de Sanden uit. "Maar de eerste weken zijn héél goed bevallen, ik heb écht nergens spijt van. Ik vind het belangrijk dat je geaccepteerd wordt voor wie je bent, dat heb ik vanaf dag één gevoeld. Vooral in Frankrijk is dat wel anders. Ik heb vier jaar in Lyon gezeten, maar je moet je daar eerst bewijzen om respect te verdienen. Dat heb ik gedaan door een aantal keer te scoren in de Champions League-finales. Toen merkte ik ook wel dat je goed ontvangen werd."

Bijzondere weken

Het leven van Van de Sanden staat momenteel bol van de hoogtepunten: een tweede kindje op komst, een verloving en een terugkeer naar Nederland, alles valt samen. Ze begint te glunderen als ze het op een rij hoort. "Het is goed dat dat af en toe wordt gezegd. Soms besef je heel veel dingen niet, omdat je vooral wil genieten en omdat ik heel druk ben om de mensen om me heen gelukkig te laten voelen", geeft ze eerlijk toe.

Zondagmiddag kan Van de Sanden debuteren voor PSV tegen PEC Zwolle. "Ik ben hier absoluut niet om af te bouwen. Ik ben fit en voel me goed, dus wil hier ook prijzen winnen", sluit de pijlsnelle buitenspeler getergd af.