De overtuigende Champions League-zege op Qarabag woensdagavond bezorgde Arne Slot even lucht bij Liverpool. Toch is daarmee de onrust rond de Nederlandse trainer niet verdwenen, al lijkt paniek binnen de clubleiding vooralsnog ver weg.

Dat beeld wordt bevestigd door het Britse medium The Athletic, dat de situatie rond Slot uitgebreid analyseerde. De krant schrijft dat 'de druk groot is, maar Slot niet op de rand van de afgrond staat' en benadrukt dat de nervositeit vooral van buitenaf wordt gevoed. Intern zou er juist sprake zijn van rust en vasthouden aan de ingezette koers.

Vertrouwen in Arne Slot

Volgens de analyse is er binnen Liverpool begrip voor de omstandigheden waarin Slot momenteel moet werken. "Er is begrip voor alles waar de Nederlander mee te maken heeft gehad sinds het succes van vorig seizoen de verwachtingen torenhoog deed oplopen", stelt de krant. Daarbij wordt gewezen op langdurig blessureleed, noodoplossingen op meerdere posities én het gat dat Diogo Jota heeft achtergelaten, waardoor de hoge verwachtingen na alle aankopen vooralsnog niet worden waargemaakt.

Volgens de krant is Slot 'nog steeds dezelfde coach die eerder zulke successen boekte' en overheerst intern het vertrouwen dat hij de huidige situatie kan ombuigen. The Athletic stelt dat er binnen de club geloof is dat de Nederlander 'het tij zal keren', juist omdat hij eerder heeft laten zien met tegenslag om te kunnen gaan.

Europese campagne geeft vertouwen

Die overtuiging wordt mede gevoed door de Europese prestaties. Liverpool won zes van de acht groepswedstrijden in de Champions League en liet daarin zien waartoe de ploeg in staat is. De wedstrijd tegen Qarabag is dan ook een goede boost voor de positie van Slot.

Hoewel de resultaten in de Premier League achterblijven, blijft volgens The Athletic het grotere plaatje leidend. Stabiliteit en vertrouwen wegen zwaarder dan kortetermijningrepen. De conclusie van de krant is helder: de druk is groot, maar het geloof in Slot is binnen Liverpool nog altijd intact.

Steun voor Arne Slot

Naast het vertrouwen binnen de club kreeg Slot de afgelopen dagen ook steun van buitenaf. Analist Hans Kraaij Junior nam het daarbij openlijk op voor de Nederlandse oefenmeester en richtte zijn pijlen vooral op Xabi Alonso. Kraay sprak zijn onbegrip uit over de manier waarop de Spanjaard zich nadrukkelijk in beeld bracht voor de functie bij Liverpool en noemde dat 'werkelijk zwaar onbeschoft'. Daarmee werd volgens hem onnodig extra druk gelegd op Slot, terwijl de trainer intern juist het vertrouwen geniet.

Zaterdagavond komt Newcastle United op bezoek op Anfield. Voor Slot en zijn manen een goede test of zij een goed vervolg kunnen geven aan de zege op Qarabag. In de Premier League staat Liverpool op een teleurstellende zesde plaats, terwijl een plek bij eerste vier vereist is om zich te plaatsen voor de Champions League volgend seizoen.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.