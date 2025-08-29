De loting voor de competitiefase van de Champions League vond donderdagavond plaats en dus weten PSV en Ajax waar ze aan toe zijn. Door de opzet die sinds vorig jaar bestaat krijgen veel clubs verschillende tegenstanders en komen sommige teams er met wat minder geluk vanaf. PSV-fans die zich benadeeld voelen, krijgen van een supercomputer gelijk.

PSV trof het namelijk niet met de tegenstanders. De ploeg van Peter Bosz neemt het op tegen Bayern München (thuis), Liverpool (uit), Atlético Madrid (thuis), Bayer Leverkusen (uit), Napoli (thuis), Olympiacos (uit), Union Sint-Gilles (thuis) en Newcastle United (uit). Veel supporters dachten ongetwijfeld dat ze een van de zwaardere lotingen van alles teams hadden en ze worden daarin bevestigd.

Een supercomputer van databureau Opta vergeleek namelijk alle Champions League-teams en de gelote clubs met elkaar. Volgens data heeft PSV een van de zwaarste routes naar de knock-outfase. Op een schaal van 1 tot 100 wordt de gemiddelde sterkte van de opponenten van PSV geschat op 92,6. Daarmee zijn er slechts twee teams met een moeilijkere loting: Paris Saint-Germain (92.7) en Bayern (92.9).

Ajax mazzelt vergeleken met PSV

Aan de andere kant komt Ajax er juist genadig vanaf. Zij nemen het op tegen Chelsea (uit), Internazionale (thuis), Benfica (thuis), Villarreal (uit), Olympique Marseille (uit), Olympiacos (thuis), Galatasaray (thuis) en Qarabag (uit). Dat is volgens Opta een stuk beter te doen. Zij komen uit op een score van 89.8, fors lager dus dan PSV.

Vijf clubs boffen met loting

In totaal zijn er maar vijf clubs die op papier meer geluk hadden dan Ajax. Volgens Opta mogen ook Villarreal, Tottenham Hotspur, Arsenal, FC Kopenhagen en Pafos FC niet klagen.

Wanneer de clubs precies tegen elkaar spelen is nog niet helemaal duidelijk. Vanaf dinsdag 16 september worden de eerste duels gespeeld in de competitiefase van de Champions League.

Weinig vertrouwen in PSV

Dat PSV het niet heeft getroffen, zagen ook PSV-grootheid Berry van Aerle en analist Gertjan Verbeek. Zij hebben weinig vertrouwen in een Champions League-succes voor de geregend landskampioen van de Eredivisie. Lees het interview met het duo hieronder.

