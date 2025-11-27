Terwijl het bij Feyenoord de laatste weken totaal niet loopt, blijft het opvallend rustig rondom de club uit Rotterdam en trainer Robin van Persie. Ondanks dat vorig jaar de paniek uitbrak bij Brian Priske met dezelfde cijfers, ontloopt Van Persie nu nog alle kritiek. In Sportnieuws.nl De Maaskantine legt Martin van Geel, oud-technisch directeur van Feyenoord, hoe dat komt. "Alleen dan kom je makkelijk uit deze periode."

De start van het seizoen bij Feyenoord was voortvarend. De ploeg van Robin van Persie bleef maar winnen, scoorde erop los en had als enig smetje dat ze uitgeschakeld werden in de Champions League play-offs. De selectie werd gezien als een hele sterke, met veel opties voor de jonge trainer van Feyenoord. Maar dat alles lijkt eind november als sneeuw voor de zon verdwenen.

'Feyenoord-onwaardig'

Feyenoord verloor haar eerste wedstrijd in de Eredivisie van titelkandidaat PSV en sindsdien zit de klad erin. In de laatste vijf wedstrijden zijn er al vier verloren gegaan. ‘Feyenoord-onwaardig’ zei de trainer zelf. Maar hoe komt het dat hij nog niet zoveel kritiek ontvangt? Dat vertelt Martin van Geel in gesprek met Robert Maaskant.

De oud-technisch directeur van Feyenoord maakte zelf ook roerige tijden mee met de club, toen ze geen cent te makken hadden, en ziet een slimme zet. "Ze hebben al op zo’n periode proberen in te spelen door René Hake daar als ervaren trainer naast te zetten, om dat team complementair aan elkaar te maken. Ik denk ook dat ze rustig moeten blijven, relaxed blijven naar elkaar. Alleen dan kom je het makkelijkste uit deze periode."

Staat van dienst

Ook heeft het volgens hem te maken met de staat van dienst van de trainer, die een legende is bij de club. "Hij heeft ook gewoon veel talent en wil dit graag doen. Hij wil echt iets van zijn carrière maken, denk ik van een afstand. Dus ik vind het interessant om te gaan volgen."

Eén keer gaf Van Geel in zijn carrière een jonge trainer een kans, toevallig ook bij Feyenoord. Normaliter was hij daar helemaal niet van. "Ik ben altijd van mening geweest om een ervaren coach aan te stellen, want het is een ervaringsvak. Laat ze de fouten eerst maar bij een ander maken, zei ik altijd", lacht hij.

Giovanni van Bronckhorst

Tot hij bij Feyenoord voor een uitdaging kwam te staan toen Fred Rutten werd ontslagen. "Ik zag niet zo snel een vervanger in de omgeving en ik had twee assistent-trainers bij Feyenoord: Jean-Paul van Gastel en Giovanni van Bronckhorst. Ik ben met beiden in gesprek gegaan en heb toen Van Bronckhorst aangesteld als hoofdtrainer."

De rest is geschiedenis. Van Bronckhorst zou zeer succesvol worden bij Feyenoord, al ging dat niet direct goed. "Het eerste jaar hingen we aan een zijden draadje als Feyenoord zijnde, omdat we een heel aantal wedstrijden achter elkaar verloren. De druk werd zo groot dat we een truc uit de hoge hoed moesten halen. Dat was Dick Advocaat als adviseur. We wisten niet eens wat hij precies moest komen doen, maar hij gaf goede tips aan Van Bronckhorst en die nam hij ter harte." Vanaf dat moment ging Feyenoord winnen en ze werden zelfs voor het eerst in 18 jaar kampioen.

