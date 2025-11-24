Na de 4-2 nederlaag van Feyenoord op NEC klonken er nog geen fluitconcerten in De Kuip en ook geen ontevreden woorden over de keuzes van Robin van Persie. Waar andere topclubs in staat van paniek zouden zijn, houdt hij dat bij Feyenoord nog mooi af. Feyenoord wil zichzelf neerzetten als titelkandidaat, dan mag er ook wel wat kritischer gekeken worden naar de toestand in Rotterdam.

Terwijl Robin van Persie als trainer van Feyenoord altijd openlijk kritisch en direct is op zijn spelers, blijft de trainer zelf voorlopig buiten schot ondanks de dramatische reeks van Feyenoord. In de laatste vier wedstrijden van de Eredivisie heeft Feyenoord tien doelpunten geïncasseerd. Daarbij leed hij tegen NEC alweer de vierde nederlaag in vijf wedstrijden. Het spel mag dan bij momenten in orde zijn, de punten komen op deze manier niet. En dat is ook de trainer aan te rekenen.

Een mooi verhaal

Alle bovenstaande feiten zouden bij andere clubs van het kaliber Feyenoord reden zijn voor grote paniek, onvrede op de tribunes en vraagtekens achter de naam van Van Persie. Ook bij Ajax lag John Heitinga voordat hij er zelf erg in had onder vuur en hij zou dat uiteindelijk niet overleven. Het is opvallend dat het bij Van Persie stil blijft bij het kritische publiek van Feyenoord. Zeker omdat de club geen genoegen wil nemen met de tweede plek.

De trainer is natuurlijk een clublegende, wat hem haast oneindig krediet geeft, maar hij heeft ook altijd één en hetzelfde verhaal na afloop. Bij alle rechtenhouders en op de persconferenties levert hij dezelfde teksten. Daarin schuwt hij niet namen te noemen waarbij het probleem ligt, terwijl anderen voor de groep zouden staan. Zulke uitspraken wisselt hij dan weer af met bepaalde excuses waarmee hij de onderliggende problemen verbloemd.

Feyenoord leeft op fouten van de rest

Feyenoord, en indirect Van Persie, profiteert enorm van de misstappen van clubs als AZ en Ajax, waardoor de tweede plaats nog sterk in handen is. Maar had Feyenoord derde of vierde gestaan kon het niet anders dan dat de kritiek vele malen erger was geweest. Ter illustratie: vorig jaar stond Feyenoord na evenveel wedstrijden op de vierde plek achter PSV, Ajax en FC Utrecht met evenveel punten als nu.

Er heerste toen veel meer onvrede onder Brian Priske. Terwijl Van Persie ook niet kan terugvallen op Europese voorspoed. Want in de Europa League heeft hij al vaker dubieuze keuzes gemaakt waardoor het overleven van de competitiefase verre van zeker is. Dat ging bij Priske juist een stuk beter in de Champions League.

Van Persie overleeft voorlopig deze dramatische fase van Feyenoord, waarbij personele problemen ook wel tegenzitten, maar geduld heeft een grens. Ook bij Feyenoord. Te vaak al heeft de ploeg van Van Persie het laten afweten in de tweede helft. Dat terugkerende patroon kan niet te lang duren, anders wordt het wel een lastige situatie voor de trainer.

Hoelang nog krediet?

Feyenoord wil meedoen om het kampioenschap, dan moet er ook op die manier beoordeeld worden. Anders is Feyenoord inderdaad een club die blij moet zijn met de tweede plek en dus Champions League-voetbal, maar dat pikken de fans niet. Dus moet die lat ook hoog liggen, en mag er kritisch gekeken worden. Want veel tijd heeft Feyenoord niet meer om zich te herstellen in de Eredivisie, anders loopt PSV weg en is het kampioenschap mijlenver uit zicht.