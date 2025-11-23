Feyenoord ging voor de derde keer op rij onderuit. Er werd met 4-2 verloren van NEC in eigen huis. Daarmee zit de ploeg van Robin van Persie in een dramatische fase van het seizoen. Ondanks dat Van Persie de wedstrijden allemaal los van elkaar ziet, is hij wel erg kritisch op zijn ploeg: "Dat is Feyenoord-onwaardig."

Het is alweer de vierde zeperd van Feyenoord in de laatste vijf duels. Wederom verspeelde de club enorm veel kansen. Dat was in het begin van het seizoen niet per se het geval, maar daarin viel vooral op dat Feyenoord erg weinig doelpunten tegen kreeg.

'Feyenoord-onwaardig'

Dat is de laatste periode wel anders. In de laatste vier Eredivisieduels kreeg de ploeg van Robin van Persie tien (!) doelpunten tegen. Om het even in perspectief te stellen: over het hele seizoen gezien kreeg Feyenoord pas 16 doelpunten tegen. "Dat is teveel", zegt Van Persie na afloop. "Veel te veel."

Maar hij ergert zich ook aan een ander feit: "We hebben de afgelopen drie wedstrijden verloren, dat is Feyenoord-onwaardig. Iedere wedstrijd heeft zijn eigen verhaal vind ik. Stuttgart zaten we er niet goed in. Go Ahead Eagles hadden we een offday. En vandaag tegen NEC spelen we gewoon echt een geweldige eerste helft en niet eens een hele slechte tweede", blikt hij terug.

Crisis?

"De wedstrijd moest eigenlijk al veel eerder binnen zijn. Het is niet goed genoeg vanuit ons oogpunt. Als Feyenoord zijnde hoort het niet bij de club dat je drie keer achter elkaar verliest."

Maar van een crisis wil Van Persie nog niet spreken. "De vorm waar we in zitten is in grote fases gewoon prima. Ook in deze wedstrijd. Dus je zou het een crisis kunnen noemen als je ook echt slecht speelt, als je niets laat zien. Dat is in dit geval niet."

Trend bij Feyenoord

Toch is er een opvallende trend te zien bij Feyenoord, waarin het eerste uur goed is en daarna een groot verval ontstaat. Volgens de trainer heeft dat niks met fysiek te maken. "Dat zit hem vooral in de keuzes die we aan de bal maken. Die vond ik in de eerste helft heel goed, in de tweede helft juist heel matig." Feyenoord moest teveel achter de bal aan in de tweede helft door foute ballen in de counter. "Hierdoor moet het team 60 meter erachteraan en dat kost zoveel kracht. We moeten minder lopen en de ballen beter verzorgen", duidde de trainer.

