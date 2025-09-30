Niets lijkt de sloop van het beroemde San Siro-stadion in Milaan nog in de weg te staan. In de nacht van maandag op dinsdag is meer dan elf (!) uur gediscussieerd over de toekomst van de thuisbasis van AC Milan en Internazionale. Ook waren er protesten om een stadion met zo veel historie af te breken.

Het stadsbestuur heeft in de nacht van maandag op dinsdag de verkoop van het voetbalstadion aan de bespelers Inter en AC Milan goedgekeurd. Beide clubs dreigden de stad te verlaten als de deal niet zou worden goedgekeurd.

Het meer dan elf uur durende debat eindigde pas om 04.00 uur in de ochtend en werd beslecht met 24 stemmen tegen 20. De clubs betalen 197 miljoen euro voor zowel het iconische stadion - bijgenaamd 'het Scala van het voetbal' - als het aangrenzende terrein.

Herontwikkeling

Inter en AC Milan zijn beide in het bezit van Amerikaanse investeringsfondsen. De kosten voor het project, dat behalve een nieuw stadion ook een bredere herontwikkeling van het gebied eromheen omvat, worden geschat op 1,2 miljard euro. Voor het ontwerp zijn de architectenbureaus Foster + Partners en Manica aangesteld.

Protesten

Tegenstanders van de verkoop van het stadion vonden de prijs die de clubs betalen te laag. Ook waren er protesten om een stadion met zo veel historie af te breken. San Siro heeft ook voor Nederland een speciale betekenis. Feyenoord was in 1970 de eerste Nederlandse club die, ten koste van Celtic, in Milaan de Europa Cup 1 won, de voorloper van de Champions League.

San Siro, dat officieel het Giuseppe Meazza-stadion heet, is met een capaciteit van 75.000 het grootste stadion van Italië. Het uit 1926 stammende stadion werd voor het WK van 1990 grondig gerenoveerd. Milaan is speelstad voor het EK van 2032, dat Italië samen met Turkije organiseert. Dan moet het nieuwe stadion, waar 71.500 toeschouwers in passen en dat naast San Siro wordt gebouwd, in gebruik zijn.

Champions League-finale

Eerder werd al door UEFA besloten dat de Champions League-finale in 2027 ergens anders gespeeld zal worden. Die werd aanvankelijk toegewezen aan San Siro. Die zal volgend seizoen gehouden worden in Estadio Metropolitano in Madrid, de thuisbasis van Atlético Madrid.

In 2015/2016 organiseerde San Siro voor het laatst een Champions League-finale en daarvoor in 2000/2001.