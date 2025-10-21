Een opmerkelijk besluit van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga rond topclub FC Barcelona houdt al weken de gemoederen bezig. Dinsdag liet ook doelman van de grote concurrent, Thibaut Courtois, zich uit over de situatie. "Het is ernstig.''

Real Madrid-keeper Courtois heeft zich dinsdag, voorafgaand aan het Champions League-duel met Juventus, fel uitgelaten over de plannen om de LaLiga-wedstrijd tussen Villarreal en Barcelona in december in de Verenigde Staten te spelen. Tijdens de afgelopen speelronde van LaLiga protesteerden al meerdere teams door de bal de eerste seconden niet te laten rollen.

'Dat is censuur en manipulatie'

“Dit vervalst de competitie”, stelt Courtois resoluut tijdens de persconferentie. Hij vindt het niet kunnen dat Barcelona een uitduel afwerkt in Miami. “We moeten thuis en uit spelen. Uit spelen is heel anders dan thuis spelen. Uit spelen in LaLiga is erg moeilijk, zoals we zagen tegen Real Sociedad, Getafe en Villarreal."

Daarna besprak de 33-jarige doelmaan ook de censuur van de protestacties van LaLiga-voorzitter Javier Tebas. “Ik hoor en zie de voorzitter publiekelijk en op sociale media reageren. Dat heb ik nog nooit een voorzitter zien doen”, aldus Courtois. “Ik vind dat het verbergen van het protest en het verdraaien van de reden waarom we protesteren gewoon censuur en manipulatie is. Het is ernstig"

De UEFA keurde niet alleen het buitenlandse duel tussen Villareal en Barcelona goed, maar ook een duel in de Italiaanse Serie A. Zo gaan FC Como en AC Milan in februari een competitieduel afwerken in het Australische Perth. In Italië onstond hierdoor ook veel commotie.

300e wedstrijd

Courtois staat op het punt zijn 300e wedstrijd voor Real Madrid te spelen: “Ik ben erg trots om dit aantal te bereiken. Als kind droom je ervan om één wedstrijd voor Real Madrid te spelen en morgen zijn het er 300. Juventus is een gevaarlijk team en het zal ingewikkeld worden. We moeten laten zien dat we thuis zijn.” De wedstrijd tussen Real Madrid en Juventus vindt woensdag plaats om 21:00 uur.

