Spakenburg op jacht naar puntenrecord: ‘Willen de allerbeste amateurploeg ooit worden'

SV Spakenburg werd zaterdag kampioen van de Tweede Divisie. Op bezoek bij GVVV won de ploeg van Chris de Graaf met 2-3. Door het puntenverlies van nummer twee De Treffers kon er feest gevierd worden in Bunschoten-Spakenburg. Voor De Graaf is alleen kampioen worden echter niet voldoende. Hij gaat met zijn ploeg op jacht naar het record om de beste amateurploeg ooit te worden.

Met nog twee wedstrijden te spelen kon achtervolger De Treffers koploper SV Spakenburg niet meer achterhalen. Spakenburg won van GVVV, terwijl de ploeg uit Groesbeek met 0-1 verloor van Noordwijk. De wedstrijd was voor supporters van Spakenburg te volgen via een livestream in de sporthal. "Gedurende de wedstrijd merkte je al dat er steeds meer mensen de zaal binnenkwamen. En na de 0-1 ging het helemaal los. De ontlading was immens", zei Spakenburg-trainer De Graaf tegenover Sportnieuws.nl.

Evenaring puntenrecord

Spakenburg kent een uitermate goed seizoen. Onder leiding van De Graaf verloren ze slechts vier wedstrijden. In 32 wedstrijden werd 24 keer gewonnen en speelde Spakenburg vier maal gelijk. Daarmee komt het puntentotaal, met nog twee wedstrijden te spelen, op 76 punten.

De beste amateurploeg ooit is Jong AZ. Zij haalden in het seizoen 2016/2017 ook 76 punten in de Tweede Divisie. Saillant detail: destijds speelden onder meer Myron Boadu (FC Twente), Guus Til (PSV), Calvin Stengs (Feyenoord), Owen Wijndal (Royal Antwerp) en Koopmeiners (Atalanta) in de selectie van Jong AZ. "Dat was allesbehalve een onaardig elftal met een aantal grote namen. We willen het beter doen dan zij", zei de succesvolle De Graaf.

Op naar puntenrecord

Nu Spakenburg het puntenrecord van Jong AZ heeft geëvenaard, wil De Graaf meer. In de komende wedstrijden, tegen ADO'20 en De Treffers, moet het nog één punt halen. De Graaf: "Dit moet een heel goede motivatie zijn om nog minimaal één punt te halen. Wij willen natuurlijk de beste amateurploeg ooit worden. Zaterdag tegen ADO'20 spelen we thuis en gaan we er voor de volle honderd procent voor."