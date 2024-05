Spakenburg na tien jaar eindelijk weer kampioen: 'Ik zag huilende volwassen mannen, hier werd naar gesmacht'

SV Spakenburg werd afgelopen zaterdag kampioen van de Tweede Divisie. In de lastige uitwedstrijd bij GVVV werd met 2-3 gewonnen. Na het puntenverlies van directe concurrent De Treffers was de titel een feit. De ontlading was gigantisch na de intense wedstrijd, zo bevestigt Spakenburg-trainer Chris de Graaf.

Voor Spakenburg was het na het laatste fluitsignaal nog wachten op het resultaat van De Treffers tegen Noordwijk. De Treffers speelden om 18.00 uur. De Graaf merkte na hun eigen wedstrijd al de enorme ontlading. "Het was een mega intense wedstrijd, waarbij we ook nog eens terugkwamen van een 2-0 achterstand naar een 2-3 voorsprong. Daarna was de ontlading al heel erg aanwezig", zei De Graaf voor de camera van Sportnieuws.nl.

Geloof nam toe

Doordat De Treffers en Spakenburg niet gelijktijdig speelden, was er de ruimte om de wedstrijd in de sporthal te kijken. Een van de sponsoren van 'De Blauwen' had daarom een livestream geregeld. "Vanaf de zestigste minuut merkte je al dat het geloof bij iedereen toenam, maar na de 0-1 van Noordwijk was de ontlading pas echt enorm."

Een kampioenschap met emoties

De Graaf ontving zelf duizenden knuffels en kussen. Hij merkte dat heel Spakenburg heeft gesmacht naar deze titel. "Ik zag huilende volwassen mannen, die elkaar allemaal in de armen vlogen. Je merkt dat Spakenburg onderdeel is van het leven en daarom is de emotie ook zó heftig."

Spakenburg-trainer Chris de Graaf had moeite om zijn emoties in bedwang te houden na het kampioenschap. ©Pro Shots.

De oefenmeester had zijn eigen emoties ook niet onder controle. Volgens het kind van de club heeft het verleden er vooral mee te maken. "De laatste tien jaar zijn we geen kampioen meer geworden. We zijn gedegradeerd en weer sterker teruggekomen. Maar pas de laatste anderhalf jaar hebben we de mensen écht trots gemaakt met het bereiken van de halve finale van de KNVB Beker. En nu de kers op de taart dat we de allerbeste amateurploeg van heel Nederland zijn. Alsof het zo moest zijn."

Door dik en dun

De Graaf vond het vooral mooi om het kampioensfeest afgelopen zaterdag al te mogen vieren met de échte voetbalmensen, die er in goede en slechte tijden waren. "Zij waren er ook bij de degradatie en geloofden altijd in ons. Na alle ellende die zij hebben meegemaakt, hebben ze deze euforie echt verdiend."

Bij Spakenburg was het groot feest, samen met de supporters. ©Pro Shots.

Hoewel het eerste kampioensfeest dus al is geweest, wil De Graaf het komende week dunnetjes over doen. Hij is benieuwd of de huldiging afgelopen zaterdag kan overtreffen. "Als dit een 'pre party' was, dan weet ik niet wat ons bij de huldiging staat te wachten. Het was een spontaan volksfeest. Nu gaan we zaterdag op het Spuiplein een blauwe oase van mensen creëren", besloot De Graaf.