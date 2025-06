Hij stond met drie trofeeën in z’n handen, een grote glimlach op z’n gezicht en een hoofd vol indrukken. Kees Smit werd na afloop van de gewonnen EK-finale tegen Spanje met Oranje Onder 19 niet alleen Europees kampioen, maar ook uitgeroepen tot speler van het toernooi én gedeeld topscorer. Maar het had zomaar anders kunnen lopen.

Het was niet zijn beste wedstrijd van het toernooi, dat voelde hij zelf ook wel. Maar in finales draait het niet altijd om dominantie. "Ik denk dat hun wel wat sterker waren dan ons, ze drongen ons wel wat terug", zei Smit na afloop over het Spaanse overwicht tegenover Ziggo Sport. "Maar uiteindelijk maakt dat niet uit in de finale. Super blij dat we hebben gewonnen. Ik denk dat het een hele leuke avond wordt."

'Ik dacht dat het een penalty was'

Toch zat het in de absolute slotfase nog even tegen het randje aan. In de 96ste minuut haalde Smit de Spaanse invaller Jan Virgili onderuit. Spanje schreeuwde om een strafschop, maar de scheidsrechter liet resoluut doorspelen. "Ik dacht dat het een penalty was, maar ik ben blij dat hij hem niet gaf", geeft de groeibriljant van AZ eerlijk toe."Ik moet het nog wel terugzien, want misschien raak ik wel de bal. Maar ik denk eigenlijk dat ik de bal helemaal niet raakte."

Na afloop was de vreugde groot, maar het echte feest moest nog losbarsten. Wat dat precies inhoudt voor Smit? "Ik denk dat je dat zelf ook wel kunt invullen", antwoordde hij met een lach. Toch lichtte hij een tipje van de sluier op: "Heel veel drinken denk ik, water", zei hij met een brede grijns. "Het enige smetje is dat ik dopingcontrole heb zo. Dus dat is wel jammer, maar het gaat een mooie avond worden."

i Kees Smit is dé blikvanger van Oranje onder 19 in Roemenië. ©Getty Images

Smit blinkt uit, maar blijft met beide benen op de grond

En dan die prijzen. Niet één, niet twee, maar drie bekers mocht hij mee naar huis nemen: de EK-titel met Oranje, de trofee voor topscorer van het toernooi en de beloning voor beste speler van het EK. De prestaties van Smit zijn inmiddels niet onopgemerkt gebleven. "Het is gewoon mooi. Ik lees veel dingen. Als je die grote clubs voorbij ziet komen, denk je wel: dat is gaaf", klinkt het toptalent uit Heilo.

"Ik moet goed nadenken wat ik ga doen en ik denk dat ik gewoon bij AZ blijf", blikt Smit vooruit op zijn toekomst in Alkmaar, waar hij garantie heeft op speeltijd. "Ja dat is het belangrijkste eigenlijk. Zoveel mogelijk spelen en beter worden, want het kan nog wel een stukje beter."

AZ heeft goud in handen met EK-uitblinker

Met de titel van beste speler speelde Smit zich nadrukkelijk in de kijker van Europese topclubs. Die zouden, naar verluidt, nu al zo'n 25 miljoen euro moeten neertellen voor het toptalent uit Heiloo, opgeleid door AZ. "Wel meer, denk ik", reageerde Smit met een knipoog. "Misschien nog wel vijf of tien miljoen euro meer."

Feit is dat AZ goud in handen heeft met de 19-jarige middenvelder, die op het EK vier keer tot scoren kwam. "Dat is zeker niet slecht, heel goed zelfs", stelde Smit nuchter vast. En eerlijk is eerlijk: met drie prijzen, een EK-titel én zijn naam op de radar van Europa, was het dat ook. Heel goed zelfs.