Maurice Steijn moet werken aan een vrijwel nieuw elftal van Sparta Rotterdam dit jaar. Waar hij in zijn succesperiode bij de club kon rekenen op veel ervaring, viel dat afgelopen jaar toch tegen. Dit jaar haalde hij al de nodige ervaring binnen én heeft hij bovendien grote talenten rondlopen. Wel krijgt hij direct een zware start van de competitie van oude bekende Jan de Jong. "Dat is dan je buurman...", lacht Steijn.

Het is net na de 3-1 nederlaag van Sparta tegen het gedegradeerde Willem II dat Maurice Steijn met deze website spreekt. Nog één wedstrijd heeft hij om de ploeg klaar te stomen voor de competitiestart op bezoek bij PSV. Ironisch gezien was dat ook de laatste wedstrijd van vorig seizoen, maar dan in eigen huis. PSV werd kampioen en vernieuwde het team, net zoals Sparta nu aan het doen is.

Nieuw elftal vormen

En zo'n nieuw elftal vormen dat kost tijd, legt Steijn uit tegen Sportnieuws.nl. "Ik vind de voorbereiding tot nu toe een beetje 'op en af'", vertelt Steijn. "We zijn voetballend een aantal keer prima er doorheen gekomen, maar geven ook goals te makkelijk weg. Het is nog niet steady genoeg wat dat betreft." Het is een beetje het woord van de voorbereiding voor Sparta; steady worden. "We bouwen met z'n allen heel rustig aan de toekomst, ik ben tevreden."

Hoe kan het ook anders; Sparta verloor nogal wat namen afgelopen zomer. Een fiks deel omdat ze verhuurd waren, maar ook sterkhouders als Nick Olij en Mike Eerdhuijzen gingen weg. Wat blijft is een zeer jonge groep, die Steijn ondertussen behoorlijk heeft aangevuld met ervaring. Lance Duijvestijn is gekomen, maar vooral Jens Toornstra en Bruno Martins Indi zorgen voor een brok ervaring. "Dat is wel een heel bewuste keuze geweest. In mijn eerste periode trokken jonge jongens zich op aan de ervaren spelers."

Ervaren kracht

Daar was een drukke periode voor nodig om het te bewerkstelligen. Sparta kwam al gauw met de versterkingen, waar de club normaliter wat langer moet wachten op het aantrekken van versterkingen. "Het was een korte zomer, maar het was prima. Ook als je daar bent, ben je als coach én als technisch directeur ook nooit echt op vakantie. Je bent constant bezig met gesprekken en dat soort dingen."

Marvin Young

Met onder meer de komst van Bruno Martins Indi hoopt Steijn dat spelers geïnspireerd raken, bijvoorbeeld Marvin Young. De 19-jarige centrale verdediger groeide vorig seizoen uit tot vaste kracht in het hart van de defensie naast de vertrokken Eerdhuijzen.

Deze zomer werd zijn geweldige seizoen bijna bekroond met een transfer naar PSV, maar voorlopig blijft hij gewoon bij Sparta. "Ondanks alle perikelen is hij rustig gebleven, een stabiele jongen", omschrijft Steijn hem. "Ik ben blij dat hij bij ons blijft. Ik heb ook het idee dat hij nog één jaar Sparta moet doen. Dat heb ik hem ook geadviseerd. Nog één keer 34 wedstrijden spelen met ervaren jongens in de buurt. Dan denk ik dat de complete top hem zou willen hebben."

Stabiliteit

Met de nodige ervaring hoopt hij dat het weer lekker gaat lopen bij Sparta, en dat het ook vooral stabiel blijft. Vorig jaar wankelde het hier en daar en was er intern ook onrust. Ook daarvan is niets meer te bekennen. De scouting is opnieuw ingesteld bij Sparta en Steijn werkt met allemaal bekenden.

De laatste toevoeging: Saïd Bakkati. "Het is weer als vanouds, ook met Jay (Driessen, red.) overigens. Met hem heb ik ook al zeven jaar gewerkt. Met Bakkati heb ik dan bij Ajax gewerkt, maar hij kende technisch directeur Gerard Nijkamp ook al. Dus wat dat betreft lagen we al snel op één lijn. Wat dat betreft is alles weer stabiel."

Moordend schema

Sparta heeft nog één wedstrijd te gaan tot de start van de competitie. Die start zal een behoorlijk zware kluif worden voor Steijn en zijn mannen. In de eerste acht wedstrijden spelen de Rotterdammers tegen zes ploegen uit de top-8 van vorig seizoen. Of hij Jan de Jong al heeft geappt wat hij hem nou flikt? "Haha, dat is dan je buurman, hè", lacht hij gevat. In het verleden werd hun band al eens vaker opgerakeld. "Nee, het is niet anders", zegt hij over het zware begin. "Het is pittig maar het is niet anders."

