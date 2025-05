Stadiondrama door zonnebloempitten: Spaanse club stelt verbod in

Supporters van een Spaanse club moeten het voortaan zonder hun geliefde zakje zonnebloempitten stellen. De populaire stadionsnack is per direct verboden. De reden? De schillen zorgen niet alleen voor vervuiling, maar trekken ook ratten aan en richten serieuze schade aan in het stadion.

Vanaf de volgende thuiswedstrijd mogen er in het stadion met 34.000 zitplaatsen geen zonnebloempitten meer worden gegeten. Het gaat om Elche CF, koploper in de Spaanse competitie en hard op weg naar promotie naar La Liga.

Wat ooit begon als onschuldige knabbeltraditie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot probleem. Volgens de clubleiding beschadigen de schillen het beton, verstoppen ze de afvoeren en zorgen ze voor torenhoge schoonmaakkosten.

Lamine Yamal gaat weddenschap aan met oud-topvoetballer: 'Als Barça wint, gaat jouw haar blond' Lamine Yamal is woensdagavond een opvallende weddenschap aangegaan met Micah Richards. De voormalig verdediger begon bij CBS Sports over de nieuwe coupe van het Spaanse wonderkind. Vervolgens liet hij zich verleiden tot een weddenschap, waarbij Richards mogelijk ook zelf die coupe aan laat meten.

'Geen straf, maar bescherming van het stadion'

Het besluit is volgens Elche nodig om het stadion in goede staat te houden. In een uitgebreid statement spreekt de club van 'een bedreiging voor hygiëne, veiligheid en duurzaamheid'. De maatregel is volgens de leiding niet bedoeld om fans te straffen, maar juist om samen verantwoordelijkheid te nemen. "Het stadion is niet alleen een plek voor voetbal, maar een symbool van trots en respect", klinkt het.

Naast structurele schade waarschuwt Elche ook voor de gezondheidsrisico’s. De schillen trekken volgens de club ratten, duiven en andere ongedierte aan. Daarmee komt niet alleen de uitstraling van het stadion in het geding, maar ook de veiligheid van de bezoekers. Ondanks voortdurende schoonmaakacties blijft het afval zich ophopen op moeilijk bereikbare plekken.

Betis-icoon komt met opvallende opmerking: 'Als Antony ontvoerd moet worden, regel ik de auto' Bij Real Betis is men bijzonder tevreden over Antony. Dat blijkt ook uit een opmerking van sportief directeur en clubicoon Joaquin voor de wedstrijd tegen Fiorentina. Betis wil de Braziliaan dolgraag definitief overnemen van Manchester United en daar heeft de club blijkbaar veel voor over.

Geen pitten, wél promotie

Elche staat met nog vijf wedstrijden te gaan op promotiekoers. Als de club het seizoen goed afsluit, wachten volgend jaar affiches tegen Real Madrid en Barcelona.

De club wil klaar zijn voor die stap en daarbij hoort volgens de leiding ook een schoner, professioneler stadion. "We rekenen op het begrip van onze supporters", aldus het statement. De boodschap is duidelijk: pitten horen thuis op het veld, niet op de tribunes.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.