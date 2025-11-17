Stanley Menzo staat met Suriname aan de vooravond van een mogelijke droomavond. De bondscoach hoopt zich met zijn ploeg te plaatsen voor het WK 2026. Het lukte Natio nooit eerder om mee te doen aan het wereldkampioenschap. Maar Menzo heeft totaal geen last van spanning.

"Nee hoor. Het is gewoon een belangrijkste wedstrijd, dat weten we". Menzo is in gesprek met Sportnieuws.nl de rust zelve. Die kalmte probeert hij ook zijn spelers mee te geven.

"Iedereen wil er iets anders van maken, maar wij weten voor wat voor wedstrijd we staan. Ik weet niet waarom je dan in één keer heel veel spanning moet hebben. De vorige wedstrijd was ook spannend. Je moet gewoon vooral jezelf blijven. Spanning levert niks op."

'Iedereen praat ons dat aan'

Paramaribo is in feeststemming en steeds meer mensen willen wat van de spelers en de bondscoach. Zie daar maar eens mee om te gaan. Toch benadrukt Menzo dat er ook bij zijn spelers geen sprake is van zenuwen.

"We weten dondersgoed waar we mee bezig zijn, dus waarvoor moet je spanning voelen? De spanning komt meer van de buitenkant en niet van ons. We zijn ons bewust van ons doel, van wat we moeten doen. Ik krijg het gevoel dat iedereen ons spanning en druk aanpraat."

Dubbel gevoel over tegenstander

Natio neemt het op tegen Guatemala. Een overwinning is noodzakelijk. Panama staat op zelfde hoogte als Suriname, maar heeft een minder doelsaldo (+5 om +2). Guatemala is al uitgeschakeld en dat geeft Menzo een dubbel gevoel. "Zij hebben niks meer om voor te spelen. Dus je weet niet wat zij gaan doen. Maar ik weet wel wat dat het een trots land is, dat zich niet gewonnen zal geven."

Aan Menzo de taak om nog even de rust te bewaren in zijn groep. De wedstrijd staat woensdagochtend om 2.00 uur Nederlandse tijd op het programma. "We trainen vanavond nog in het stadion. Vandaag (maandag, red.) is het echt lekker rustig, een lange dag. Iedereen beleeft zo'n dag op zijn manier. De ene gaat de sauna in, de ander de gym in."