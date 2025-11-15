Suriname staat op het punt zich te kwalificeren voor het WK voetbal 2026. De prestaties van 'Natio' zorgen in het land voor flink wat voetbalkoorts. Cabaretier en BN’er Jörgen Raymann, zelf van Surinaamse afkomst, geniet volop van de ontwikkelingen van de ploeg van bondscoach Stanley Menzo. "Ik kan me wel voorstellen dat hij huilend wordt opgebeld."

Suriname maakte donderdag een grote sprong richting het WK 2026. "Het gaat geweldig. Ik wist natuurlijk wel dat de potentie er is, want de helft van het Nederlands elftal heeft ook Surinaams bloed", deelt Raymann enthousiast en vol trots in een gesprek met Sportnieuws.nl.

Dankbaar voor sportpaspoorten

Volgens de alleskunner, die in Nederland bekend werd als cabaretier, zanger, acteur en presentator, heeft de FIFA een belangrijke bijdrage geleverd. Door het invoeren van een 'sportpaspoort' is de regelgeving rondom de naturalisatie van Nederlandse voetballers voor Suriname vereenvoudigd. "Je ziet nu dat de Eredivisiespelers ook voor Natio kiezen. Ik ben écht blij en dankbaar dat het nu zó goed gaat."

De afgelopen maanden heeft Suriname grote stappen gezet in de professionalisering van het voetbal. Dit wordt mede toegeschreven aan de prestaties van het nationale elftal. "In Suriname is nu ook een serieuze competitie, dus het voetbal wordt een stuk aantrekkelijker. Ze hebben een flinke slag geslagen in de professionalisering. Al moet ik wel zeggen dat de invloed van de goede prestaties van Natio zeker het niveau ten goede brengen. Het is een zegen dat het zo goed gaat, zeker ook voor de extra sponsoren."

Fanatiek supporter van Natio

Raymann heeft zelf enkele jaren als voorzitter van de stichting Suriprofs gewerkt aan het uitbreiden van de doelstellingen, om meer professionals met een band met Suriname en het Caribisch gebied te betrekken. Hoe is het überhaupt met zijn liefde voor voetbal? "Bij welke jongen gaat het hart niet sneller kloppen van voetbal?” vraagt hij zich af. "Ik zit bij de wedstrijden van Suriname in een shirt van Natio, hoor!"

Suriname zet grote stap

Suriname zette donderdag een grote stap richting het WK 2026 met een klinkende 4-0 zege op El Salvador. Nu wacht het allesbepalende kwalificatieduel tegen Guatemala, waarin zal worden beslist of Suriname of Panama zich rechtstreeks plaatst. "Heel Suriname zit volledig in spanning. Het is de droom van elke natie om op het WK te staan", zegt Raymann.

Na het laatste fluitsignaal in Paramaribo nam bondscoach Stanley Menzo even een moment voor zichzelf. Hij erkende op de persconferentie dat hij 'huilend werd opgebeld door zijn moeder en vrouw'. Raymann begrijpt de emoties op het eiland. "Ik kan me wel voorstellen dat hij (Menzo, red.) huilend wordt opgebeld. Hij heeft Suriname echt naar een ander niveau gebracht. We zijn allemaal supertrots op hem."

'Geen gekke dingen voor geld'

Raymann voorspelt een overwinning voor Suriname in de wedstrijd tegen Guatemala, ondanks dat het een uitwedstrijd is. "We gaan het WK halen, zolang El Salvador en Panama maar geen gekke dingen doen voor geld… We staan nu drie doelpunten voor, dus het moet gek lopen om het niet te halen. We gaan winnen met 3-1", voorspelt hij.

Oranje-gekte op Surinaamse bodem

De cabaretier kan zelf niet aanwezig zijn bij het duel met Guatemala, maar als er gewonnen wordt volgt uiteraard weer een ongekend volksfeest. "Dat is het allermooiste wat er is. Wij in Suriname vieren alles uitbundig, maar als je als kleine natie zo dicht bij het WK bent… Dan kun je het volksfeest wel voorstellen."

"Je moet het een beetje zien als de Oranje-gekte op een EK of WK", licht Raymann toe, die zelf een duidelijke droom heeft voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Hopelijk een poule met Nederland, Marokko en Curaçao. Dat zou wat zijn, dan hebben we genoeg te juichen", sluit hij lachend af.