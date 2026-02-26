Cristiano Ronaldo heeft aan geld natuurlijk geen gebrek. De voetballende miljardair heeft mede daardoor een nieuwe aankoop gedaan in de voetballerij. Niet in Saoedi-Arabië, waar hij voetbalt, maar in Spanje.

De inmiddels 41-jarige topvoetballer is namelijk mede-eigenaar geworden van een voetbalclub. En dat is niet de minste vereniging. Hij heeft nu deels zeggenschap over UD Almería, de nummer twee van de Spaanse Segunda División. Via een bedrijf van Ronaldo heeft de Portugees een flink deel van de aandelen gekocht.

De keuze voor UD Almería lijkt geheel willekeurig voor sommigen, maar dat is het uiteraard niet. Het bedrijf dat een meerderheidsbelang heeft in de club is de zogeheten SMC Group uit Saoedi-Arabië, het land waar Ronaldo al enkele jaren namens Al-Nassr actief is.

Ronaldo had - uiteraard - wel lovende woorden over voor de club die hij nu een warm hart toedraagt. "Het is een club met een sterke basis en een duidelijk groeipotentieel. Ik kijk er naar uit om de volgende fase van het de club te ondersteunen, samen met het managementteam", aldus de voetballer in een persbericht.

Staking in Saoedi-Arabië

De steenrijke voetballer verdient honderden miljoenen per jaar bij Al-Nassr, maar leefde recent korte tijd in onmin met de club. Zijn club kocht ondanks matige resultaten nauwelijks nieuwe spelers, terwijl concurrent Al Hilal dat net als Al-Nassr onder hetzelfde Saoedische staatsinvesteringsfonds valt, wel allemaal aankopen deed.

Ronaldo staakte even en kwam korte tijd niet in actie, maar de vrede lijkt weer getekend. De Portugese doelpuntenmachine won woensdag nog met 0-5 van Al-Najma en staat met zijn club bovenaan de Saudi Premier Leageu. Ronaldo kwam in 2022 naar het Midden-Oosten, maar won nog geen enkele prijs met zijn club. Mogelijk komt er dit seizoen eindelijk verandering in.

Op haar zesde WK voetbal

Wat wel nagenoeg zeker is, is dat Ronaldo komende zomer wéér een eindtoernooi speelt. Hij lijkt zeker van een plekje in de Portugese selectie voor het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Daar zal ook de Amerikaanse president Donald Trump blij mee zijn, want hij is groot fan van Ronaldo en had hem al meermaals over de vloer in Washington. Voor Ronaldo wordt het zijn zesde WK, terwijl hij ook al aan zes EK's deelnam. Dat toernooi won hij met zijn land in 2016.