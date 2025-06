Sterspeler Kylian Mbappé onthult zijn voorkeur voor de Ballon d'Or: 'Moet ik dat nog uitleggen?'

Het Ballon d'Or-seizoen is weer aangebroken en de discussies over wie de prestigieuze prijs verdient, zijn in volle gang. Ook Kylian Mbappé, de aanvoerder van het Franse nationale team, werd tijdens een persconferentie gevraagd naar zijn favoriet.

De Franse aanvoerder twijfelt geen moment naar wie zijn stem gaat. “Stem ik op Dembélé? Jazeker. Moet ik dat nog uitleggen? Als het gaat om Yamal en Dembélé, dan gaat mijn stem natuurlijk naar Dembélé”, aldus de sterspeler.

Topcoach Luis Enrique heeft gelijk gekregen: waarom je Kylian Mbappe beter niét in je ploeg kan hebben Het moet best wel pijnlijk zijn geweest voor Kylian Mbappé: hij vertrok naar Real Madrid om de Champions League te winnen, maar nog geen jaar later wint PSG, zijn oude club, de 'cup met de grote oren'. PSG-coach Luis Enrique heeft dan ook altijd al gezegd dat je de Franse vedette beter niet in je team kan hebben. Hij heeft daarin nu gelijk gekregen.

'Daarom heb ik zo geantwoord'

Mbappé voegde er wel aan toe dat er nog veel kan veranderen voor de uitreiking: “De situatie kan snel omslaan. Is de ceremonie in september? Er kan nog veel gebeuren tot die tijd. Maar op dit moment gaat mijn voorkeur uit naar Dembélé en Lamine. Daarom heb ik zo geantwoord.”

“Het beste team van Europa”

De aanvaller onthulde ook dat hij de Champions League-finale, waarin zijn voormalige club PSG de titel pakte, in een hotel in Marokko had bekeken. Hij was blij met de overwinning van de Parijzenaars: “Ik was in Marokko en keek de wedstrijd met mijn neef en vrienden. We hadden een groot scherm…”

Champions League-winst PSG

“Ik was blij voor ze. Ze verdienden het. Ze hebben zoveel meegemaakt. Ik weet hoe dat is. Ik heb alle fases van de Champions League meegemaakt, behalve de winst, dus ik spreek uit ervaring. Ze waren het beste team van Europa. Ik kan me geen 5-0 overwinning in een finale herinneren. Het is 100% verdiend. Ze worden het team dat iedereen wil verslaan, en andere clubs zullen zich versterken om dat te proberen. Het wordt een mooie Champions League volgend jaar”, besloot Mbappé.

Voormalig PSG-ster Kylian Mbappé laat van zich horen na Champions League-finale Voormalig Paris Saint-Germain-spits Kylian Mbappé feliciteerde zijn oude club met de Champions League-overwinning. De Franse grootmacht won de finale overtuigend met 5-0 van Inter en veroverde zo voor het eerst in de clubgeschiedenis de felbegeerde beker.

Spanje - Frankrijk

Met Frankrijk was hij getuige van een waar spektakel in de halve finales van de Nations League Final Four tegen Spanje. Frankrijk verloor met 5-4 en speelt zodoende de wedstrijd om de derde plaats tegen Duitsland. Tegen de Europees kampioen greep Mbappé zelf nog de hoofdrol.

Kylian Mbappé baart opzien en pakt scheidsrechter beet tijdens Spanje - Frankrijk Tijdens de wedstrijd tussen Frankrijk en Spanje deed zich een opvallend moment voor met Kylian Mbappé. Na een bloedstollende slotfase floot de scheidsrechter af en de Franse superster pakte de arbiter plots bij zijn arm en zei iets tegen hem.

WK-kwalificatie

Na de Nations League Final Four begint ook voor Frankrijk en Duitsland in september de WK-kwalificatie. Zij zitten in poules van vier landen in plaats van vijf en hebben dus op papier een makkelijkere route naar het WK van volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.