Frank Leboeuf gelooft dat het WK 2026 speciaal kan – en moet – zijn voor Cristiano Ronaldo. De voormalig Frans international, wereldkampioen in 1998, hoopt vurig dat de volgende editie van het grootste voetbaltoernooi ter wereld 'opgedragen' wordt aan de aanvoerder van de Portugese nationale ploeg.

Hij benadrukt hoe belangrijk deze overwinning zou zijn voor Ronaldo's nalatenschap, vooral nu Lionel Messi de trofee al heeft gewonnen. In een interview met Goal reageerde Leboeuf op recente uitspraken van Ronaldo, die beweerde geen WK nodig te hebben om zijn carrière te valideren.

Messi of Ronaldo?

Toch maakt Leboeuf duidelijk dat die titel wel degelijk een wereld van verschil zou maken: "Hij liegt niet, want wat hij al heeft bereikt is fantastisch. Maar Ronaldo en Messi hebben – van alle titels – het meest in een race geleefd om de Gouden Bal. Het werd een constante vraag: verkies je Messi of Ronaldo? Meer dan tien jaar lang was dat zo."

'Dat is het makkelijke antwoord'

"Deze spelers hebben al grote titels gewonnen, maar het is waar dat een WK het verschil maakt. Ik heb Ronaldo een paar keer bekritiseerd en werd aangevallen door zijn fans. Sommigen zeggen dan: 'Wat heb jij in je leven bereikt?' En dan antwoord ik: 'Ik heb het WK gewonnen, hij niet.' Dat is het makkelijke antwoord. Natuurlijk heeft hij veel meer bereikt dan ik, hij is een fantastische speler, maar een WK winnen maakt het verschil – zelfs als je Frank Leboeuf bent, en al helemaal als je Ronaldo bent. Zeker omdat Messi het al wel heeft gewonnen."

Lionel Messi in 2022

De oud-verdediger trok een directe vergelijking met het WK in Qatar in 2022, dat volgens hem in het teken stond van de bekroning van Messi. Hij sprak een duidelijke wens uit voor de toekomst. "Het was alsof het WK 2022 aan Messi was opgedragen. Ik hoop echt dat het WK van 2026 aan Cristiano Ronaldo wordt opgedragen. Het zou fantastisch zijn als hij een WK wint, en ook voor Portugal. Portugal heeft een fantastisch team, dus het is mogelijk."

'Twee keer nadenken'

Toch erkent Leboeuf dat het managen van Cristiano Ronaldo een van de grootste uitdagingen blijft voor bondscoach Roberto Martínez. "Ik geloof dat hij in vorm zal zijn, goed zal presteren, en dat Portugal een kans heeft om het WK te winnen met hem op het veld. Het zou een enorme prestatie zijn voor hem op 41-jarige leeftijd. Maar Roberto Martínez zal twee keer moeten nadenken voordat hij hem elke wedstrijd laat spelen – dat is zijn grootste zorg."