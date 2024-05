Steven Bergwijn kan goed doorslapen ondanks jonge kinderen: 'Krijgen veel hulp van onze moeders'

Steven Bergwijn scoorde zondag drie keer in de wedstrijd tegen Almere City. Na afloop vertelde hij dat hij zich vrij voelde in zijn hoofd. Dat de aanvaller geen zorgen heeft, komt ook door zijn kinderen.

"Ik ben altijd wel vrij in mijn hoofd", aldus Bergwijn. "Vandaag had ik gewoon helemaal verstand op nul. Het was niet zo dat ik nu eindelijk een keer een nachtje kon doorslapen ofzo. Dat kan ik altijd wel voor een wedstrijd. Daar heeft het niet mee te maken."

Hattrickheld Steven Bergwijn laat zich zien in aanloop naar EK: Ajax verzekert zichzelf van voorronde Europa League Ajax heeft in eigen huis met 3-0 gewonnen van Almere City. In een weinig spectaculaire wedstrijd verzekerden de Amsterdammers zich zo van de tweede voorronde van de Europa League. Steven Bergwijn was met een hattrick de man van de wedstrijd. Hij besliste de wedstrijd eigenhandig in het laatste kwartier van de eerste helft. Almere City is ondanks het verlies officieel gehandhaafd in de Eredivisie.

Ajax won in eigen huis met 3-0 van Almere City. In een weinig spectaculaire wedstrijd verzekerden de Amsterdammers zich zo van de tweede voorronde van de Europa League. Steven Bergwijn was met een hattrick de man van de wedstrijd.

Kinderen

Dat Bergwijn elke nacht kan doorslapen is best bijzonder. De 26-jarige aanvaller heeft namelijk drie kinderen, waarvan een onlangs geboren werd. Met zijn vriendin Sem Smit verwelkomde hij in april hun tweede zoontje. Met zijn vorige partner, Chloé Jay Lois, kreeg Bergwijn ook al een zoon.

Zware bevalling

De zwangerschap en bevalling van Smit waren moeilijk, vertelt Bergwijn. Dat heeft wel impact op hem gehad. "Ja veel. Het was ook een zware bevalling: ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Na de trainingen ging naar het ziekenhuis. En dat was gewoon zwaar. Maar het is wel een hele mooie blessing."

Het stel krijgt gelukkig ook hulp om voor de kinderen te zorgen. Dat draagt ook bij aan de nachtrust van de voetballer. "Ik kan nu wel gewoon goed slapen. We krijgen ook veel hulp van haar moeder en mijn moeder", vertelde Bergwijn op moederdag. Hij zal dus vast wat extra aandacht aan zijn moeder en schoonmoeder besteden.