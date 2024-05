Steven Bergwijn geïrriteerd na vraag over rode kaart tegen Excelsior: 'Hoezo onnodig, vond jij het rood dan?'

Steven Bergwijn scoorde zondagmiddag drie keer namens Ajax nadat hij weer terug was van zijn schorsing. Hij werd na afloop toch nog even gevraagd naar de rode kaart. Hij reageerde enigszins geïrriteerd, hij vond het duidelijk geen rode kaart. "Vond jij het een rode kaart, dan? Ik vind de vraag onnodig", zei hij.

Steven Bergwijn was vandaag de held van de dag nadat hij een hattrick binnen tien minuten maakte in de eerste helft. Daardoor won Ajax met 3-0 van Almere City en stelde het de vijfde plek veilig. Daarmee zijn de voorrondes van de Europa League bereikt en is er toch een kans op Europees voetbal in Amsterdam volgend seizoen. Vorige thuiswedstrijd tegen Excelsior was het echter heel anders; hij was toen de schlemiel omdat hij rood pakte en Ajax daardoor punten verspeelde.

Tiental Ajax ontsnapt ternauwernood aan eerste thuisnederlaag ooit tegen Excelsior na rode kaart Bergwijn Ajax heeft woensdag in eigen huis op de valreep een punt gepakt tegen Excelsior. De Amsterdammers kwamen diep in de problemen na een rode kaart voor aanvoerder Steven Bergwijn en een blessure voor spits Brian Brobbey. Excelsior leek voor het eerst in de geschiedenis te gaan winnen in Amsterdam, maar Chuba Akpom stak daar vlak voor tijd een stokje voor: 2-2.

Geïrriteerde reactie

Op de persconferentie werd hij naar dat moment gevraagd: of het niet extra lekker voelde dat hij vandaag een hattrick scoorde nadat hij geschorst was door een onnodige rode kaart? Dat schoot bij de voetballer in het verkeerde keelgat. "Onnodig, hoezo onnodig?", vroeg hij hardop. "Vond jij het een rode kaart? Ik vond het geen rode kaart, de opmerking van jou vind ik ook onnodig. Natuurlijk was het geen extra reden om gebrand te zijn", zei Bergwijn zichtbaar geïrriteerd.

De rode kaart was wel een smet op de wedstrijd, want Ajax verspeelde dure punten tegen Excelsior. Zoals wel vaker gebeurde dit seizoen, gaven ook John van 't Schip en Bergwijn toe. Van 't Schip zei eerder in de persconferentie dat er meer mogelijk was voor Ajax dan dat er nu gepresteerd is. Dat zit hem vooral ook in de verspeelde punten dit seizoen. "We hadden pech met blessures van belangrijke spelers. Deze groep had het lastig, doordat de balans niet helemaal goed is en de jeugdigheid van de jongens."

Hattrickheld Steven Bergwijn laat zich zien in aanloop naar EK: Ajax verzekert zichzelf van voorronde Europa League Ajax heeft in eigen huis met 3-0 gewonnen van Almere City. In een weinig spectaculaire wedstrijd verzekerden de Amsterdammers zich zo van de tweede voorronde van de Europa League. Steven Bergwijn was met een hattrick de man van de wedstrijd. Hij besliste de wedstrijd eigenhandig in het laatste kwartier van de eerste helft. Almere City is ondanks het verlies officieel gehandhaafd in de Eredivisie.

Bergwijn volgend jaar bij Ajax

Van 't Schip zag door die jeugdigheid nog een probleem op doen: de doordeweekse speelrondes door Europees voetbal en Eredivisiewedstrijden doordeweeks. "Vooral na dat soort weken hebben wij veel punten laten liggen, dat merk je dan bij zo'n jeugdige groep." Bergwijn vond ook dat er meer in had gezeten dit seizoen maar één ding weet hij zeker: "Ik ben hier gewoon op mijn plek en heb het altijd naar mijn zin en ben gelukkig in Amsterdam", hij wil Ajax ook volgend jaar gewoon nog helepn.

Hij wil graag belangrijk zijn voor Ajax en doet daar iedere week zijn best voor. Zondag lukte dat in ieder geval erg goed: "Als het kan, dan neem ik de ploeg bij de hand. Ik zat vandaag lekker in mijn vel en was vrij." Hoe het kwam dat hij zo vrij was? Het zat lekker in zijn hoofd. "Als ik vrij ben in mijn hoofd, dan krijg je dit. Ik weet dat ik meer kan en dat er meer in zit", zei de aanvoerder van Ajax.