Tiental Ajax ontsnapt ternauwernood aan eerste thuisnederlaag ooit tegen Excelsior na rode kaart Bergwijn

Ajax heeft woensdag in eigen huis op de valreep een punt gepakt tegen Excelsior. De Amsterdammers kwamen diep in de problemen na een rode kaart voor aanvoerder Steven Bergwijn en een blessure voor spits Brian Brobbey. Excelsior leek voor het eerst in de geschiedenis te gaan winnen in Amsterdam, maar Chuba Akpom stak daar vlak voor tijd een stokje voor: 2-2.

Ajax versloeg in de vorige speelronde FC Twente nadat John van 't Schip in de rust switchte van 5-4-1 naar 4-3-3. Dat was reden voor de coach, die misschien wel wordt opgevolgd door Graham Potter, reden om tegen Excelsior in die formatie te beginnen. Een groot succes was dat niet.

Ajax kwam ondanks een matige openingsfase op 1-0 via Devyne Rensch, maar snel daarna ging het goed mis voor de Amsterdammers. Steven Bergwijn trok de doorgebroken Mimeirhel Benita onderuit in het strafschopgebied en dat leverde Excelsior een penalty op. De aanvoerder van Ajax leek in eerste instantie weg te komen met geel, maar dat was buiten de VAR gerekend.

Na minutenlang terugkijken werd scheidsrechter Sander van der Eijk naar de kant geroepen. Het thuispubliek juichte in de hoop dat de penalty werd teruggedraaid, maar hij moest gaan kijken naar een mogelijke rode kaart voor Bergwijn. Van der Eijk kwam tot de conclusie dat Benita was doorgebroken en gaf de aanvoerder van Ajax de rode kaart. Julian Baas benutte vervolgens de strafschop: 1-1.

Tot overmaat van ramp voor Ajax viel spits Brobbey even later uit met een blessure. De Amsterdammers hadden het met elf man al lastig tegen de Kralingers en met tien man werd het natuurlijk alleen maar moeilijker. Excelsior kwam vlak na rust dan ook op voorsprong. Kenzo Goudmijn vond het hoofd van Lazaros Lamprou en de Griek trof doel: 1-2. Excelsior hoefde niet meer en Ajax leek niet meer te kunnen. Dus volgde er een weinig bijzondere tweede helft.

Net toen Excelsior dacht voor het eerst te gaan winnen in Amsterdam viel in de 89e minuut toch nog de 2-2. Rensch stuitte nog op doelman Stijn van Gassel, maar via het been van Chuba Akpom kwam de bal toch tegen de touwen.

Strijd om play-offs

Voor Ajax betekent het gelijkspel dat de vijfde plaats weer in gevaar komt. Als NEC zondag wint van AZ zakken de Amsterdammers naar de zesde plaats en dat zou play-offs betekenen.

Excelsior had met een overwinning een grote stap gezet naar lijfsbehoud, maar pakt toch een kostbaar punt. Het staat nu twee punten voor op nummer zestien RKC. FC Volendam volgt op liefst zeven punten.