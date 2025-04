Stevige protestactie Feyenoord-fans op bezoek bij AZ vanwege 'onmogelijke eisen'

De strijd om de titel in de Eredivisie is geen strijd meer. Maar de strijd om de tweede plaats is er wel degelijk één. En wel tussen PSV en Feyenoord. Het is een strijd die om miljoenen gaat, want degene die Champions League haalt zal spekkoper zijn. Hoewel Feyenoord in goede doen is, zal PSV op de tweede plaats eindigen dit seizoen.