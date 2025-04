Matig Feyenoord schudt AZ definitief van zich af in strijd om plek 3, jacht op PSV geopend

Feyenoord heeft definitief afstand genomen van AZ in de strijd om plek drie. Voor de Alkmaarders was dit dé laatste kans om de race met Feyenoord nieuw leven in te blazen, maar in eigen huis kwam het niet verder dan een 0-1 nederlaag. Voor de ploeg van Robin van Persie was het alweer de vierde zege op rij, waardoor de blik op plek twee kan.

AZ en Feyenoord schoten allesbehalve uit de startblokken in Alkmaar. In de strijd om plek drie begonnen beide ploegen zeer matig. De Rotterdamse aanhang, die in de eerste twaalf minuten in de gracht bleef staan uit protest, miste in die minuten weinig. Tóch nam de ploeg van Robin van Persie na ruim een half uur spelen de leiding. AZ'er Zico Buurmeester kreeg een voorzet van Igor Paixao ongelukkig op zijn hoofd en zag de bal over AZ-goalie Jeroen Zoet heen vallen: 0-1.

Géén gelijkmaker voor AZ

De rust pakte goed uit voor de nummer drie en vijf van de Eredivisie, want beide ploegen kwamen een stuk beter uit de kleedkamer. Een klein kwartier later leek AZ de gelijkmaker tegen de touwen te schieten. Troy Parrot kwam dankzij Peer Koopmeiners één-op-één met Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther, maar zag tot zijn grote teleurstelling dat de Duitser de bal enkele centimeters voor de lijn wist te redden. Met vloeken en tieren liet de Ier merken dat hij al rekening hield met de gelijkmaker.

Twee afgekeurede goals

Feyenoord leek heel kort daarna zelfs de voorsprong te verdubbelen. Ayase Ueda werd uitstekend diep gestuurd, legde de bal goed breed op de meegelopen Anis Hadj Moussa en schoof de bal beheerst onder AZ-doelman Jeroen Zoet door: 0-2. Maar toen kwam de VAR op de lijn bij scheidsrechter Jeroen Manschot. Eerder in de aanval stond de Japanse spits een half voetje te ver, waardoor er terecht een streep door de treffer ging.

In de slotfase van de wedstrijd leken de Rotterdammers een tweede poging te doen om de wedstrijd in het slot te gooien. Julian Carranza stond koud in het veld, rekende af met Bruno Martins Indi en schoot de bal hard tegen de touwen: 0-2. Wéér mocht het juichen niet baten, want de VAR kwam opnieuw op de lijn bij Manschot. De Argentijnse spits maakte een lichte duwfout, waardoor ook deze goal werd afgekeurd. Desondanks ging Feyenoord er met de winst vandoor.

Strijd om plek drie

Met deze overwinning heeft Feyenoord definitief afgerekend met AZ in de strijd om plek drie. Door de vierde zege op rij mag de ploeg van Van Persie zelfs dromen van plek twee. Het verschil met PSV is slechts twee punten, al spelen de Eindhovenaren zaterdagavond nog tegen FC Groningen.

