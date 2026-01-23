Het ging donderdag helemaal mis in stadion Galgenwaard voor het Europa League-duel tussen FC Utrecht en KRC Genk. Het uitvak moest worden ontruimd en daarbij vielen veel gewonden.

Drie veiligheidsmedewerkers van FC Utrecht en een speurhond zijn donderdag gewond geraakt bij ongeregeldheden met fans van KRC Genk. De club uit de domstad gaat de rellen samen met de lokale driehoek grondig evalueren, zo staat in een statement.

De problemen ontstonden toen een groep Belgische fans door de beveiliging brak en zich tussen medesupporters in het bezoekersvak voegde. Zij waren niet gefouilleerd of geïdentificeerd. De Utrechtse driehoek (politie, justitie en burgemeester) vond dat een te groot risico.

Besloten werd de wedstrijd met ruim 50 minuten uit te stellen. Alle fans moesten het bezoekersvak verlaten, zodat ze alsnog gefouilleerd of geïdentificeerd konden worden. Tijdens de ontruiming vielen klappen. Volgens de driehoek was het geweld van de mobiele eenheid nodig om het forse geweld van de uitsupporters te beteugelen.

Schade bezoekersvak

De meeste van de 1200 supporters van KRC Genk wachtten tijdens de ontruiming van het bezoekersvak nog in bussen totdat ze het stadion mochten betreden. FC Utrecht wilde hen aanvankelijk toelaten, maar dat gebeurde uiteindelijk niet omdat de schade in het bezoekersvak te groot was om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. FC Utrecht besloot vervolgens, na overleg met de UEFA, alle fans van KRC Genk terug te sturen.

KRC Genk veroordeelde vrijdag het wangedrag van een naar eigen zeggen "kleine minderheid supporters". De club vond echter ook dat er sprake was van onnodig en buitensporig politioneel geweld, waarvan zij beelden en berichten binnen hebben gekregen.

Een van de fans deed zijn verhaal in Het Nieuwsblad en deelde ook een foto van zijn bebloede gezicht. "Ik ging naar beneden, maar blijkbaar niet snel genoeg. Ik werd twee keer op mijn rug geslagen, op mijn arm en op mijn hoofd. Ik heb ook gezien hoe vrouwen en kinderen geduwd en geslagen werden", vertelde hij.

Europa League

FC Utrecht verloor de wedstrijd met 2-0 en is een week voor het laatste groepsduel met Celtic uitgeschakeld in de Europa League.

