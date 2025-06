De 39-jarige voetballer James Milner gaat nog minimaal een jaar door bij Brighton & Hove Albion. Hij tekent een nieuw contract bij de Premier Leagueclub. Daarmee kan hij volgend seizoen een bijzonder record breken.

De 61-voudig international van Engeland was bijna het hele seizoen geblesseerd. Misschien dat dat een reden is dat hij er nog één jaar aanplakt. Milner speelde 638 wedstrijden op het hoogste Engelse competitieniveau en kan volgend seizoen het record breken voor de meeste wedstrijden in de Premier League.

Het record staat momenteel op naam van Gareth Barry, die voor Aston Villa, Manchester City, Everton en West Brom tot 653 duels in de Premier League. Milner heeft dus nog vijftien wedstrijden te gaan om het record te evenaren. Dan is het wel handig om niet geblesseerd te raken: afgelopen seizoen speelde Milner slechts vier duels.

Milner maakte in 2002 zijn eerste stappen in het Engelse profvoetballer bij Leeds, in de stad waar hij ook geboren is. Hij vertrok nooit uit zijn thuisland. In de Premier League speelde hij wel voor verschillende clubs: Newcastle United, Aston Villa, Liverpool en nu Brighton. Hij werd driemaal kampioen van Engeland, twee keer met Manchester City en één keer met Liverpool.

Milner heeft overigens geen concurrenten voor het record rondlopen in de Premier League. De nummer drie Ryan Giggs (632 wedstrijden) en nummer vier Frank Lampard (609 wedstrijden) zijn al een tijdje niet actief meer. Sterker nog, geen enkele huidige Premier Leaguespeler komt boven de 500 wedstrijden uit.

4-voudig Oranje-international George Boateng is de Nederlander met de meeste wedstrijden in de Premier League. De inmiddels 49-jarige ex-voetballer speelde 382 duels, vooral voor kleinere clubs als Middlesbrough en Hull City.

