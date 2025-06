Quincy Promes is in zijn woning in Dubai gearresteerd. De 33-jarige voetballer is veroordeeld tot een celstraf in Nederland vanwege betrokkenheid bij drugshandel en het neersteken van zijn neef, maar zat de afgelopen jaren achtereenvolgens in Rusland en Dubai. Daardoor ontliep hij zijn straf, maar daar komt nu mogelijk snel een einde aan.