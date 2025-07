Dávid Hancko kende een week van uitersten. De Slowaakse verdediger stond op het punt Feyenoord te verlaten voor Al-Nassr, maar de recordtransfer ging op het laatste moment niet door. Atlético Madrid stapte razendsnel in en nam Hancko voor vijf jaar in dienst.

Zijn zaakwaarnemer Branislav Jašurek onthult in een exclusief interview met onze Slowaakse collega's van SPORT.sk hoe die roerige periode eruitzag. "De media maakten er meer een drama van dan wij het zelf beleefden. Dávid, Pawel (Zimonczyk, mede-eigenaar van het agentschap FairSport) en ik waren constant in overleg en hebben alles gaandeweg opgelost."

"Het was zeker niet makkelijk, want we moesten ook aan Dávids voorwaarden voldoen. Een speler kan niet zomaar zeggen 'ik ga daarheen' en vertrekken. Er moeten meerdere partijen akkoord gaan. Het was niet eenvoudig om met Feyenoord te onderhandelen over de verkoop van hun duurste speler. Aan het begin van de transferperiode vertelde Dávid me dat hij het liefst naar Atlético Madrid wilde", legt hij uit.

Hectische dagen

"Daarom ben ik blij dat het uiteindelijk gelukt is. Of het nou hectisch was of niet, dat doet er nu niet meer toe", benadrukt Jašurek, die toegeeft dat de afgelopen dagen en weken de meest stressvolle uit zijn carrière als zaakwaarnemer waren. "Ik werkte 20 uur per dag", lacht hij.

Aanvankelijk leek alles heel anders te lopen en zou de Slowaakse international zijn carrière vervolgen bij de Saoedi-Arabische club Al-Nassr, waar ook sterspeler Cristiano Ronaldo speelt. Zijn zaakwaarnemer wil er niet al te veel over kwijt. "Ik kan er alleen dit over zeggen: we zijn erin geslaagd de transfer naar Atlético Madrid te realiseren, wat fantastisch en belangrijk voor ons is", aldus Hancko's belangenbehartiger.

"Ten tweede hadden Dávid en ik aan het begin van de transferperiode afgesproken dat het jammer zou zijn als hij nog een seizoen bij Feyenoord zou moeten blijven. Na drie jaar was zijn verlangen naar verandering zo groot dat het boven alles ging", stelt hij. "Stel dat hij moest kiezen tussen Feyenoord en Al Nassr, dan zou hij voor de tweede optie gaan. Uiteindelijk is de beste optie werkelijkheid geworden: Atlético Madrid."

Toe aan stap hogerop

"Feyenoord is een fantastische club die, als ze de derde voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe Istanbul doorkomen, kans maakt op de groepsfase. Maar ze spelen niet in een van de beste competities ter wereld. Dávid is 27 en heeft ambities. De topcompetities bieden meer mogelijkheden. Dat geldt ook voor Saoedi-Arabië, maar hoewel hij van Feyenoord houdt, wilde hij een stap hogerop", sluit Jašurek af.

Duurste Slowaak ooit

De succesvolle transfer van Hancko naar Atlético Madrid, voor een bedrag dat schommelt tussen de 30 en 35 miljoen, maakt hem de duurste Slowaakse voetballer ooit.

