Arne Slot kijkt uit naar een bijzondere avond op Anfield. De Nederlandse trainer van Liverpool ontvangt dinsdag Real Madrid in de Champions League én dat betekent ook een weerzien met oud-speler Trent Alexander-Arnold. De Engelsman vertrok afgelopen zomer naar Spanje en keert nu voor het eerst terug in het stadion waar hij groot werd.

"Ik kan je alleen vertellen hoe hij door mij wordt ontvangen", antwoordde Slot tijdens de persconferentie op de vraag hoe hij tegenover de terugkeer van Alexander-Arnold kijkt op Anfield. "Ik heb geweldige herinneringen aan de speler en mens, mijn vice-aanvoerder. Ik heb louter positieve herinneringen aan de samenwerking met hem", gaat de Nederlander vol lof verder.

"Ik heb hem voor de televisie zien spelen en alleen maar goede herinneringen aan hem in een Liverpool-shirt. Hij zal van mij een warm welkom krijgen, maar laten we eens kijken hoe onze fans reageren, ik heb geen idee. Een warm welkom van mij, dat is zeker", stelde Slot vast.

Slot wil focus houden op Real Madrid

Hoewel zondag ook de kraker in de Premier League wacht tegen Manchester City, benadrukte Slot dat zijn aandacht volledig ligt bij het duel met Real. "Nee, de wedstrijd van zondag komt niet in mijn gedachten op voor de opstelling, er zitten een paar dagen tussen en we hebben veel momenten waarop er maar twee dagen tussen zitten, zoals morgen," legde hij uit. "Dus de opstelling van morgen heeft niets te maken met zondag."

Over de Spaanse grootmacht sprak de Nederlander met bewondering. "Ik zag een heel goed Real Madrid en dat is nu niet anders. Ze zijn altijd een grote kracht geweest. Hoeveel halve finales hebben ze de afgelopen jaren gespeeld? Een heel goed team."

Blessurezorgen bij Liverpool

Slot gaf ook een update over de blessuregevallen binnen zijn selectie. "Jeremie (Frimpong, red.) en Alisson zijn zondag allebei niet beschikbaar, maar Alexander (Isak, red.) dat moeten we afwachten. Misschien kan hij wel meedoen met de selectie, maar hij traint nog steeds niet met het team mee", bevestigt de succescoach.

Ryan Gravenberch: 'Voor mij is hij belangrijk'

Ook Ryan Gravenberch kwam aan het woord op de persconferentie. De middenvelder liet weten blij te zijn met de kansen die hij onder Slot krijgt. "Voor mij is hij belangrijk", zei de Oranje-international. "Hij gaf me de kans om basisspeler te worden en mezelf te laten zien. Ik ben er heel blij mee."

Gravenberch werd gevraagd naar zijn groei als doelpuntenmaker. De middenvelder moest lachen en gaf toe dat vooral zijn vader daar een rol in speelt. "Ik luister meer naar mijn vader. Hij zegt altijd: schiet meer, schiet meer, en dat deed ik ook tegen Villa", vertelde hij met een glimlach. "Hij kijkt elke wedstrijd. Ik luister veel naar hem."

