VfB Stuttgart heeft de persconferentie voor het duel met Go Ahead Eagles door overmacht af moeten zeggen. De Duitsers zouden landen op Lelystad Airport, maar moesten uitwijken naar Rotterdam en zijn daarom niet op tijd.

VfB Stuttgart speelt donderdag in de Europa League tegen Go Ahead Eagles op de Adelaarhorst. Het vliegveld dat het dichtst bij Deventer in de buurt ligt, is Lelystad, ook al is dat vliegveld nog niet open voor commerciële vluchten. Door de dichte mist zou het vliegtuig van Stuttgart echter niet kunnen landen in de hoofdstad van Flevoland, waardoor ze uit moesten wijken naar Rotterdam The Hague Airport.

Om 18:30 uur zouden de Duitsers een persconferentie geven voor aanvang van het duel in Deventer, maar Voetbal International meldt dat die dus niet doorgaat. De wedstrijd tussen de Duitsers en de ploeg uit Deventer zal donderdag om 21:00 uur afgetrapt worden.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een voetbalteam vertraging oploopt en daardoor verplichtingen af moet zeggen bij een Champions League-wedstrijd. Zo liep de selectie van Liverpool maar liefst vier uur vertraging op door technische problemen op het vliegveld van Frankfurt voor het Champions League-duel met de Duitse ploeg. Vorig seizoen kwam Manchester United nog in de problemen doordat de vlucht naar FC Porto met drie uur werd vertraagd in aanloop naar de gezamenlijke Europa League-wedstrijd.

Belangrijk duel voor Go Ahead

Voor Go Ahead is de wedstrijd tegen Stuttgart een belangrijke in de jacht op het overleven de League phase in de Europa League. Met een zege kan de ploeg uit Deventer zelfs richting de top zeven in de competitie schieten. Opvallend is dat Stuttgart nog maar één plekje boven Go Ahead staat. Stuttgart 20e, Go Ahead 21e. De Duitsers hebben ook zes punten die ze haalden door te winnen van Celta de Vigo (1-0) en Feyenoord (2-0). Go Ahead won van Panathinaikos (2-1) en stuntte tegen Aston Villa (2-1).

