'Superspits dreigt met staking om transfer te forceren: Manchester United en Arsenal op vinkentouw'

Viktor Gyökeres wil weg bij Sporting Lissabon, zoveel is duidelijk. De Zweed staat in de belangstelling van vele Europese topclubs en wil daar gebruik van maken. De afspraak die hij eerder met zijn club maakte, zou nu echter geschonden worden.

Gyökeres kende een topseizoen bij Sporting en hoopt dit deze zomer te belonen met een transfer. Om ervoor te zorgen dat hij niet in de winter al zou vertrekken, maakten de speler en de club een afspraak: ondanks de afkoopclausule van zo'n 100 miljoen euro in het contract van de Zweed, zou Sporting in de zomer meewerken wanneer clubs met 70 miljoen over de brug zouden komen.

Woede

En juist daar gaat het nu mis. Sporting heeft besloten toch niet tevreden te zijn met dat bedrag. Geïnteresseerde clubs moeten iets meer dan 80 miljoen neerleggen om de spits aan te trekken, zo schrijft het Portugese Record.

Dat is in het verkeerde keelgat schoten bij de speler, die woest is. Hij dreigt nu met een staking in Lissabon, om zo een transfer te forceren.

Gyökeres heeft nog een contract tot de zomer van 2028 in Portugal. Zijn afkoopsom zou dus 100 miljoen bedragen en grote clubs in Europa houden de situatie nauwlettend in de gaten. Arsenal is opzoek naar een nieuwe spits, maar Manchester United heeft wellicht een streepje voor. The Red Devils spelen dan geen Europees voetbal komend seizoen, maar trainer Ruben Amorim kent Gyokeres goed van hun gezamenlijke periode in Lissabon.

Zaakwaarnemer tegen voorzitter

De voorzitter van Sporting was er wel even klaar mee en riep de media naar zich toe voor een afspraak. Daarin vertelde hij beledigd, bedreigd en gechanteerd tijdens de transferstrijd, al zegt hij niet vanuit welke partij. "Maar het werkt toch niet bij mij. Viktor is een van de beste spelers die ooit op de Portugese velden heeft rondgelopen. En nog steeds verwacht Sporting echt niet dat de ontsnappingsclausule wordt betaald."

"Ik kan één ding beloven: Gyökeres gaat niet weg voor een bod van zestig miljoen euro en tien miljoen aan bonussen. Dat heb ik ook nooit beloofd. Met de spelletjes die deze zaakwaarnemer speelt, wordt de situatie er alleen maar erger op. Sporting heeft geen bod ontvangen op Gyökeres, vandaag niet en vorige zomer niet. Wel heeft hij een contract voor drie jaar."

Doelpuntenmachine

Gyökeres was dit seizoen een van de meest scorende spitsen van Europa. In de competitie maakte hij 39 doelpunten in 33 wedstrijden en had daarmee een belangrijk aandeel in de titel van Sporting Lissabon. In totaal scoorde de Zweed 54 keer in 52 wedstrijden voor de groen-witten afgelopen seizoen. Daarnaast gaf hij ook nog eens dertien assists.