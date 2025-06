'Noa Lang staat aan vooravond van toptransfer; onderhandeling over prijs in volle gang'

Het heeft er alle schijn van dat Noa Lang komend seizoen niet meer bij PSV speelt. De buitenspeler, die tegen Malta nog trefzeker was voor Oranje, wilde in de winter al een stap maken. Nu lijkt het er wel van te komen voor Lang.

Volgens L'Equipe zijn Olympique Marseille en PSV aan het onderhandelen over de transfersom die naar Eindhoven gestuurd moet worden om Lang los te weken. Het Franse medium meldt dat het om 'maar' twintig miljoen euro gaat. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat daar tien miljoen bij opgeteld moet worden.

Marseille is niet de enige club die geïnteresseerd is in Lang. Afgelopen winter probeerde Napoli hem al aan te trekken. Hier ging PSV niet in mee. De Italianen zitten nog altijd op het vinkentouw. Dan zou Lang samen gaan spelen met Kevin de Bruyne. De Belg staat op het punt te tekenen in Napels. Ook Fenerbahçe heeft interesse in Lang.

Oranje

Lang was dinsdagavond de vervanger van Cody Gakpo bij het Nederlands elftal. In de tweede helft liet de PSV'er zich veelvuldig zien aan de linkerkant, samen met Micky van der Ven. Lang scoorde de 6-0 op aangeven van de briljant ingevallen Donyell Malen. De oud-speler van FC Twente, Ajax en Club Brugge hoefde de bal van dichtbij alleen maar binnen te tikken.

Artiest

Naast zijn leven als profvoetballer is Lang ook actief in de muziek. Zijn nummer '7K op je feestje' deed het erg goed, waarna samenwerkingen met bekende rappers/artiesten volgden. Zo staat Lang op het album van Ronnie Flex met het nummer 'damage' en zat hij ook in de studio met Emms van Broederliefde en Jonna Fraser.

Lang is niet de enige voetballer die muziek maakt. Ook Memphis Depay bracht al eens enkele nummers uit en laatst deed Steven Bergwijn hetzelfde. Daarin kon de oud-PSV'er het niet laten om een kleine sneer uit te halen naar bondscoach Ronald Koeman, die hem niet meer oproept bij Oranje.