Liverpool heeft andermaal verloren in de Premier League. De ploeg van Arne Slot werd in eigen huis met 0-3 verslagen door Nottingham Forrest, dat de honderdste zege in de competitie behaalde. Het is de zesde nederlaag in zeven duels voor Liverpool. De kopzorgen van Slot lijken alsmaar groter te worden.

Slot startte met drie Nederlanders in de basis: Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch verschenen aan de aftrap. Ook Alexander Isak keerde na een maand weer terug in de basis. Verder stond Slot voor de nodige kopzorgen vanwege veel blessureleed. Met name achterin zijn de opties daardoor beperkt. Jeremie Frimpong, die ook geblesseerd is, bekeek het duel vanaf de tribune.

Al na vier minuten speeltijd werd Liverpool opgeschrikt door een hard schot van Nicolás Domínguez. Al ging deze hoog over het doel van Alisson Becker, die na een blessure terugkeerde onder de lat. Vier minuten later volgde de eerste grote kans van de wedstrijd. Gakpo verrichte uitstekend aanvallend werk en wist de bal bij Alexis Mac Allister te krijgen. Zijn schot werd weggekopt.

Slot greep in na 0-2

Hoewel The Reds prima openden en veelal dreigend waren, was het Nottingham Forest dat op voorsprong kwam. Na ruim een half uur spelen was het verdediger Murillo die scoorde uit een corner. Er werd nog even getwijfeld over hinderlijk buitenspel, maar uiteindelijk bleef het doelpunt staan. Twee minuten later leek de uitploeg de voorsprong te verdubbelen, maar een doelpunt werd afgekeurd vanwege hands.

Direct nadat de tweede helft van start ging, viel alsnog het tweede tegendoelpunt voor Liverpool. Nicolò Savona stond bij een aanval helemaal vrij en kreeg daardoor genoeg tijd om de bal in het doel te werken. Niet veel later greep Slot in door verdediger Ibrahima Konaté te wisselen voor aanvaller Hugo Ekitike.

Supporters verlieten Anfield

In de eindfase leek het duel definitief verloren voor Liverpool toen Morgan Gibbs-White de 0-3 maakte. Met de winst op Anfield bereikte de uitploeg niet alleen de derde competitiezege van het seizoen, maar ook de honderdste winst in de Premier League. Een mooie mijlpaal voor Nottingham Forrest. Ondertussen liep Anfield leeg. Supporters van The Reds verlieten het stadion vroegtijdig.

